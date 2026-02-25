Поиск

Индия в 2025 году увеличила импорт удобрений из России в 1,4 раза, до 6,5 млн т

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Индия в 2025 году нарастила импорт российских удобрений на 41%, до 6,5 млн тонн, свидетельствуют данные министерства торговли и промышленности страны.

В денежном выражении показатель вырос в 1,8 раза и достиг $3 млрд.

В том числе объем ввоза фосфорных и сложных удобрений из России увеличился в 1,9 раза, до 3,24 млн тонн, азотных - на 25%, до 1,73 млн тонн. Поставки калийных удобрений составили 1,53 млн тонн (+2% к уровню 2024 года).

Общий объем импорта удобрений Индией в прошлом году вырос на 45% и превысил 27,4 млн тонн. Россия стала крупнейшим поставщиком, за ней следуют Китай, Саудовская Аравия, Марокко и Оман.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

 Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

ВТБ хочет видеть отражение подлинных расходов на скидки на балансах ecom-банков

Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

 Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

 De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

 Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

Силуанов не исключил некоторого смещения показателей бюджета 2026 г. из-за внешней конъюнктуры

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность выплате дивидендов в 50% от прибыли

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8505 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });