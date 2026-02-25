Индия в 2025 году увеличила импорт удобрений из России в 1,4 раза, до 6,5 млн т

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Индия в 2025 году нарастила импорт российских удобрений на 41%, до 6,5 млн тонн, свидетельствуют данные министерства торговли и промышленности страны.

В денежном выражении показатель вырос в 1,8 раза и достиг $3 млрд.

В том числе объем ввоза фосфорных и сложных удобрений из России увеличился в 1,9 раза, до 3,24 млн тонн, азотных - на 25%, до 1,73 млн тонн. Поставки калийных удобрений составили 1,53 млн тонн (+2% к уровню 2024 года).

Общий объем импорта удобрений Индией в прошлом году вырос на 45% и превысил 27,4 млн тонн. Россия стала крупнейшим поставщиком, за ней следуют Китай, Саудовская Аравия, Марокко и Оман.