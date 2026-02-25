В США запасы нефти за неделю выросли максимально с 2023 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В США коммерческие запасы нефти на неделе, которая завершилась 20 февраля, подскочили на 15,989 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Это максимальный рост с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года, отмечает Bloomberg.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина за неделю уменьшились на 1,011 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 252 тысячи баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, увеличились на 881 тысячу баррелей после сокращения на 1,095 млн баррелей неделей ранее.