Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует плавный рост на фоне отсутствия важных геополитических новостей в отношении урегулирования военного конфликта вокруг Украины; лидерами повышения выступают привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2797,83 пункта (+0,09%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), а также обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Полюса" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), МКПАО "Яндекс" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), МКПАО "ВК" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сторонам переговоров по урегулированию ситуации на Украине удалось сузить круг обсуждаемых вопросов, остались "очень сложные". "У нас есть много людей, которые вложили в это (переговоры - ИФ) много энергии, и я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но, к сожалению, некоторые проблемы все еще остаются очень и очень сложными", - сказал Рубио во время общения с журналистами.

По мнению госсекретаря США, украинский конфликт может быть решен только путем переговоров. Он считает, что США - "единственная страна в мире, которая может стать катализатором переговоров". "Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет этого сделать", - заявил Рубио.

При этом глава Госдепа отметил, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично. "Он хочет, чтобы это закончилось, и он многое сделал. Он вложил в это большой политический капитал", - сказал госсекретарь.

Президентам России, США и Украины Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому стоит встречаться только для того, чтобы финализировать договоренности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Наверное, здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку, это, наверное, действительно так. Но что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его (Зеленского - ИФ) заявления за последнюю неделю - с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее", - сказал Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Так Песков прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что американцы надеются на встречу Путина и Зеленского, которая должна состояться перед трехсторонней встречей. Песков добавил: "Просто даже не надо анализировать их, просто надо вспомнить и задаться вопросом - есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию".

Территориальный вопрос остается самым сложным на пути украинского урегулирования, и встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна предшествовать скрупулезная работа экспертов, заявил пресс-секретарь главы российского государства. "Вопрос территорий - самый сложный, и, конечно, каким-то серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне", - сказал Песков.

Власти Украины прилагают все усилия не для поисков путей мирного урегулирования, а для получения европейских денег, по другим вопросам в Кремле не видят серьезного настроя Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ. "Что касается киевского режима, то они, я думаю, прилагают все усилия не для поисков вариантов мирного урегулирования, а для поиска варианта раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем так катаньем получить эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они, действительно, работают серьезно", - сказал Песков. "Серьезности в подходе к другим вопросам мы пока не видим", - добавил представитель Кремля.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, чему способствовал подъем котировок акций технологических компаний. Опасения по поводу окупаемости масштабных инвестиций в развитие искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ для бизнес-моделей множества отраслей отошли на второй план, уступив место оптимизму в отношении потенциальных преимуществ новой технологии.

В среду трейдеры находились в ожидании квартальных результатов Nvidia, которые должны были быть опубликованы уже после закрытия основной сессии. Участники рынка, делающие ставку на искусственный интеллект, надеялись увидеть доказательства того, что крупные инвестиции компании в этой сфере позитивно отражаются на ее прибыли. Котировки Nvidia выросли на 1,4% по итогам торгов.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренно негативную динамику (-0,14%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 26 февраля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Австралии и Южной Кореи подрастают на 0,4-2,1%, в то время как индексы материкового Китая и Гонконга снижаются на 0,2-0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть 26 февраля утром немного подрастают после вялой динамики накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,23%, до $71,01 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,2%, до $65,55 за баррель.