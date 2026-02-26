Поиск

В Казахстане завершено предварительное проектирование второго ГПЗ на Кашагане

Реализация этого проекта позволит в том числе обеспечить регионы Казахстана природным газом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанская нацкомпания "QazaqGaz" и катарская UCC Holding завершили этап Pre-FEED (предварительного проектирования) проекта строительства второго газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Кашагане мощностью 2,5 млрд кубометров в год, сообщили "Интерфаксу-Казахстан" в нацкомпании.

"QazaqGaz ведет работу с катарской компанией UCC Holding относительно строительства ГПЗ на месторождении Кашаган мощностью 2,5 млрд м3/год в рамках межправительственного соглашения. На сегодняшний день завершен этап Pre-FEED (предварительное проектирование), планируется переход к стадии FEED (базовое проектирование), - сказано в сообщении. - В настоящее время совместно с UCC Holding прорабатываются подходы к контрактной стратегии проекта".

Стоимость необходимых инвестиций для проекта второго ГПЗ уже определена, но в компании ее называть не стали: "Сумма подлежит уточнению в ходе дальнейшей проработки проектной документации на следующих этапах".

В QazaqGaz также напомнили, что строительство первого ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров в год планируется завершить к концу 2026 года: "Все основное технологическое оборудование находится на строительной площадке. Дополнительное оборудование будет поставлено и смонтировано на площадке до конца текущего года".

Изначально первый ГПЗ на месторождении планировалось достроить в 2025 году, затем сроки переносили на середину 2026 года.

В январе 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа по строительству ГПЗ на Кашагане и в Жанаозене ведется неудовлетворительно и поручил завершить проекты в установленные сроки.

Реализация этого проекта позволит, в том числе обеспечить регионы Казахстана природным газом.

Кашаган - морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, крупнейший международный инвестпроект в стране. Извлекаемые запасы составляют 9-13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча началась 1 ноября 2016 года.

