Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на новости об ужесточении бюджетного правила

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Мосбирже" в четверг рубль дешевеет к юаню, отыгрывая новости о планах Минфина ужесточить параметры бюджетного правила.

Поддержку котировкам нацвалюты продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

За первую минуту торгов юань подорожал на 5,05 копейки, до 11,341 рубля. При этом юань оказался на 22,23 копейки выше уровня действующего официального курса.

"Ослаблению рубля способствует заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения цены отсечения. Решение будет принято достаточно быстро, и это снизит давление на валютный рынок, отметил он. Таким образом, появились весомые причины для возвращения курса рубля на более низкие экономически оправданные уровни. Вероятно, юань уже на этой неделе преодолеет ближайшее сопротивление 11,21 рубля и направится к следующей цели восстановления в виде полуторамесячной вершины 11,34 рубля", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Россия готовится вновь ужесточить параметры бюджетного правила на фоне недобора нефтегазовых доходов.

"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - сказал Силуанов.

"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро, - заявил он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила. - Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства".

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг.

К 10:06 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,28%, до $71,03 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,18%, до $65,55 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей - максимально с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Рынок ждет встречи представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трех месяцев.

Также инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где США наращивают военное присутствие в попытках заставить Иран отказаться от ядерной и ракетной программы.

Минфин НДС НДПИ Мосбиржа Банк России Brent WTI
