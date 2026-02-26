Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренный рост в ожидании новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию, а также на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала (нефть Brent подросла до $71 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2799,87 пункта (+0,2%, максимум сессии - 2803,39 пункта), индекс РТС - 1153,45 пункта (+0,2%); лидируют в росте "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%) и бумаги "Русала" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 февраля, составляет 76,4678 руб. (-16,64 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Сбербанк в 2025 году получил 1,7 трлн руб. чистой прибыли по МСФО против 1,58 трлн руб. годом ранее (прогноз составлял 1,698 трлн руб.), в IV квартале прибыль выросла до 399 млрд руб. против 353 млрд руб. годом ранее (прогноз - 391 млрд руб.).

Группа Ozon (+0,5%) по итогам IV квартала 2025 года получила GMV, включая услуги, в размере 1,26 трлн рублей, что на 33% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. В сообщении компании говорится, что скорректированная EBITDA достигла 43,2 млрд рублей, показав рост в 2,6 раза. Показатель GMV оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", а скорр. EBITDA превысила ожидания. Ранее опрошенные аналитики прогнозировали GMV в размере 1,24 трлн рублей, скорр. EBITDA - на уровне 35 млрд рублей.

По итогам IV квартала чистая прибыль Ozon составила 3,7 млрд рублей против убытка в 17,6 млрд рублей за IV квартал 2024 года.

Группа Ozon по итогам 2026 года ожидает рост GMV на 25-30% и скорректированную EBITDA на уровне 200 млрд рублей, сообщила компания. Кроме того, Ozon рассчитывает получить чистую прибыль по итогам года.

Подешевели акции "Норникеля" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сторонам переговоров по урегулированию ситуации на Украине удалось сузить круг обсуждаемых вопросов, остались "очень сложные". По мнению госсекретаря США, украинский конфликт может быть решен только путем переговоров и США - "единственная страна в мире, которая может стать катализатором переговоров". "Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет этого сделать", - заявил Рубио.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил накануне вечером, что президентам России, США и Украины стоит встречаться только для того, чтобы финализировать договоренности.

"Наверное, здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку, это, наверное, действительно так. Но что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его (Зеленского - ИФ) заявления за последнюю неделю - с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее", - сказал Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Так Песков прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что американцы надеются на встречу Путина и Зеленского, которая должна состояться перед трехсторонней встречей. Песков добавил: "Просто даже не надо анализировать их, просто надо вспомнить и задаться вопросом - есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию".

По словам Пескова, территориальный вопрос остается самым сложным на пути украинского урегулирования, и встрече президентов РФ и Украины должна предшествовать скрупулезная работа экспертов. Власти Украины прилагают все усилия не для поисков путей мирного урегулирования, а для получения европейских денег, по другим вопросам в Кремле не видят серьезного настроя Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне в центре внимания инвесторов оказались заявления Минфина России о возможном ужесточении бюджетного правила. Власти планируют снизить базовую цену отсечения по нефти, чтобы защитить резервы ФНБ на фоне падения нефтегазовых доходов - в январе они сократились вдвое. Для рынка это сигнал к возможному усилению давления на рубль в долгосрочной перспективе, так как объем валютных интервенций может измениться.

В четверг ключевым событием для рынка выступает публикация финансовой отчетности Сбербанка за 2025 год. Сильные результаты и позитивные прогнозы менеджмента на 2026 год могут вытолкнуть рынок выше текущих уровней. Эксперты прогнозировали, что чистая прибыль Сбербанка по итогам 2025 года составит 1,71 трлн руб., а дивидендные выплаты будут на уровне 38,1 руб. на акцию. Также рынок будет оценивать годовые отчетности "Ростелекома" и "Озона", которые могут задать динамику в технологическом и телекоммуникационном секторах. Для индекса МосБиржи после преодоления психологического рубежа 2800 пунктов следующей целью станет зона 2820-2900 пунктов, полагают в "Цифра брокер".

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич также ожидает выхода индекса МосБиржи вверх из диапазона 2700-2800 пунктов, в котором он провел более двух месяцев.

Рынок продолжат тянуть вверх отдельные компании-экспортеры, которые будут отыгрывать ослабление рубля. Лучше рынка вновь могут оказаться компании цветмета, спрос сохранится в акциях "ФосАгро" и "префах" "Сургутнефтегаза". В целом нефтегазовый сектор смотрится пока слабо, несмотря на закрепление нефти марки Brent выше $70 за баррель и ослабление рубля, что может быть вызвано слабым фундаменталом (ожиданиями профицита сырья на рынке) и рисками перехода цен на нефть к снижению.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, не исключено, что закрепление индекса МосБиржи выше 2800 пунктов может привести к активному росту рынка за счет прежде всего закрытия "шортов". Но это не обязательный сценарий, поскольку сильное влияние на рынок оказывает ситуация вокруг Украины, а там пока особых подвижек не наблюдается.

Основной причиной повышения оптимизма инвесторов стало намерение правительства РФ ужесточить бюджетное правило, то есть снизить цену отсечения нефти, возможно, до $45-50 за баррель. Это сильно уменьшит объем продаж валюты из ФНБ, что должно снизить объем валютных интервенций, ослабить рубль и, соответственно, повысить котировки акций отечественных экспортеров.

Первыми на ослабление рубля и перспективы его дальнейшего снижения откликнулись привилегированные акции "Сургутнефтегаза", по которым можно будет ждать хороших дивидендов за 2026 год при продолжении девальвации. Возможно, среднесрочным инвесторам в случае дальнейшего продолжения снижения рубля стоит обращать больше внимания не на "префы" Сургута, а на акции других экспортеров, частности, "Норникеля" и "Фосагро". В отличие от нефтяных компаний, бизнес этих эмитентов выглядит более перспективным, полагает аналитик.

В целом пока не видно причин для сильного ослабления рубля, поскольку приток валюты в страну гораздо больше спроса на нее. Влияние же валютных интервенций в рамках бюджетного правила на курсообразование не очень велико, считает Соколов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,3% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций технологических компаний.

Опасения по поводу окупаемости масштабных инвестиций в развитие искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ для бизнес-моделей множества отраслей отошли на второй план, уступив место оптимизму в отношении потенциальных преимуществ новой технологии.

"Инвесторы ищут компании, которые смогут использовать ИИ для повышения своей производительности и станут "победителями" в долгосрочной перспективе", - написали аналитики Goldman Sachs.

В среду трейдеры ожидали квартальных результатов Nvidia, которые должны были быть опубликованы уже после закрытия основной сессии. Участники рынка, делающие ставку на искусственный интеллект, надеялись увидеть доказательства того, что крупные инвестиции компании в этой сфере позитивно отражаются на ее прибыли.

Американский производитель графических процессоров Nvidia в IV квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль почти в два раза и зафиксировал рекордную выручку в своей истории. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 25 января, составила $43 млрд, или $1,76 в расчете на акцию, по сравнению с $22,1 млрд, или $0,89 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода. Выручка поднялась до рекордных $68,1 млрд с $39,3 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль Nvidia на уровне $37,5 млрд при выручке в $66,1 млрд.

По итогам всего прошлого фингода компания увеличила чистую прибыль и выручку на 65%, до $120,1 млрд и $215,9 млрд соответственно. За минувший фингод компания вернула акционерам $41,1 млрд в виде дивидендов и выкупа акций. Следующие дивиденды в размере 1 цента на акцию будут выплачены 1 апреля. Закрытие реестра акционеров назначено на 11 марта.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 3,7%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Банк Кореи в четверг принял решение оставить базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. При этом ЦБ улучшил оценку экономического роста в стране в 2026 году до 2% с ранее ожидавшихся 1,8%. Также он пересмотрел прогноз инфляции до 2,2% с 2,1%, базовой инфляции - до 2,1% с 2%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены слабо растут, накануне подъем был нивелирован данными о росте запасов сырья в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 мск в четверг составила $70,97 за баррель (+0,2% и +0,1% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $65,49 за баррель (+0,1% и +0,3% накануне).

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей - максимально с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 881 тыс. баррелей после сокращения на 1,095 млн баррелей неделей ранее.

Рынок ждет встречи представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трех месяцев.

Также инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где США наращивают военное присутствие в попытках заставить Иран отказаться от ядерной и ракетной программы.