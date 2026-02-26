Поиск

Ozon в IV кв. нарастил общий объем оборота товаров на 33% - до 1,26 трлн рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Группа Ozon по итогам IV квартала 2025 года получила GMV (общий объем оборота товаров), включая услуги, в размере 1,26 трлн рублей, что на 33% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

В сообщении компании говорится, что скорректированная EBITDA достигла 43,2 млрд рублей, показав рост в 2,6 раза.

Показатель GMV оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", а скорр. EBITDA превысила ожидания. Ранее опрошенные аналитики прогнозировали GMV в размере 1,24 трлн рублей, скорр. EBITDA - на уровне 35 млрд рублей.

Выручка Ozon выросла на 43% - до 309,4 млрд рублей.

По итогам IV квартала чистая прибыль Ozon составила 3,7 млрд рублей против убытка в 17,6 млрд рублей за IV квартал 2024 года.

В 2025 году компания нарастила GMV с учетом услуг на 45% до 4,16 трлн рублей. Скорр. EBITDA выросла почти в 4 раза и достигла 156,4 млрд рублей. Чистый убыток сократился с 59,4 млрд рублей до 0,9 млрд рублей.

Группа Ozon по итогам 2026 года ожидает рост GMV на 25-30% и скорректированную EBITDA на уровне 200 млрд рублей. Кроме того, Ozon рассчитывает получить чистую прибыль по итогам года.

