Сбербанк в 2025 году сократил убыток от непрофильных видов деятельности на 45%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Отрицательный результат группы Сбербанка от непрофильных видов деятельности в 2025 году сократился на 45% - до 156,3 млрд рублей с 284,1 млрд рублей в 2024 году, следует из отчета группы по МСФО.

Выручка от непрофильной деятельности в 2025 году увеличилась на 11,4% - до 563 млрд рублей с 505,5 млрд рублей.

Себестоимость и прочие расходы показали отрицательный результат - минус 719,3 млрд рублей, сократившись на 8,9% (в 2024 году - минус 789,6 млрд рублей).

Инвестиции Сбера в ассоциированные компании и совместные предприятия в 2025 году выросли на 17,8% - до 68,2 млрд рублей (в 2024 году - 57,9 млрд рублей).