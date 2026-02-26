Поиск

РФ в 2025 году увеличила экспорт продукции АПК в Таиланд на 23% до $57 млн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала в Таиланд продукции АПК на сумму более $57 млн, что на 23% превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении отгрузки превысили 5,5 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Основными экспортными продуктами стали просо и мука (пшеничная или пшенично-ржаная), их было отгружено по 1,3 тыс. тонн.

Кроме того, на рынок Таиланда было отправлено около 720 тонн лососей, более 380 тонн красной фасоли, 280 тонн продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков.

Таиланд Агроэкспорт
