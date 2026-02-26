Поиск

Baidu сократила чистую прибыль в IV квартале втрое

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года почти в три раза, при этом его выручка понизилась на 4%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 1,78 млрд юаней ($255 млн) по сравнению с 5,2 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года.

Выручка Baidu в октябре-декабре понизилась до 32,74 млрд юаней с 34,12 млрд юаней годом ранее.

Консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков для чистой прибыль составлял 2,56 млрд юаней, для выручки - 32,23 млрд юаней.

В прошлом году в целом выручка сократилась на 3%, до 129,1 млрд юаней. При этом выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) за минувший год подскочила в полтора раза и составила 40 млрд юаней. Выручка принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI понизилась на 7%, до 27,3 млрд юаней.

ADR Baidu теряют в цене 3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг.

