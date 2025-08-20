Поиск

Baidu сократила выручку во II квартале на 4% хуже прогнозов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 года на треть, однако выручка сократилась на 4%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 7,32 млрд юаней ($1,02 млрд) по сравнению с 5,49 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) составила 20,35 юаня, или $2,84, против 15,01 юаня во втором квартале прошлого года.

Выручка Baidu в апреле-июне уменьшилась на 4% до 32,71 млрд юаней, или $4,57 млрд.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов предусматривал прибыль в расчете на ADS на уровне $1,86 при выручке в $4,59 млрд.

Выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) во втором квартале сократилась на 2% до 25,46 млрд юаней. Доходы в сегменте онлайн-коммерции упали на 15% до 16,2 млрд юаней, тогда как выручка в подразделении, включающем облачные сервисы и ИИ-разработки, выросла на 34% до 10 млрд юаней.

Выручка принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI уменьшилась на 11% до 6,6 млрд юаней.

Бумаги Baidu прибавляют в цене 1,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 5,7%.

