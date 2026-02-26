Сбер ждет более быстрого выхода на ключевую ставку 12%, чтобы сбалансировать движение экономики

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Начатый Центробанком цикл смягчения ДКП отражается на кредитной активности, но пока этого импульса недостаточно, небольшой рост инвестиционной активности возможен при ключевой ставке в районе 12% годовых, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"В целом мы довольны тем, как сработали в прошлом году. Внешние условия, может быть, были не самые благоприятные, на фоне очень высоких реальных ставок и влияния внешних ограничений у нас произошло очень значимое торможение экономического роста - почти в 5 раз, с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025 году. Доля отраслей, которые показали спад в прошлом году, выросла очень сильно, в том числе затронула такие системные отрасли, как добыча полезных ископаемых, торговля. Всего порядка 45% отраслей показали отрицательную динамику. Положительные темпы сохранились в обрабатывающей промышленности, в строительстве", - заявил глава Сбербанка.

Он отметил, что давление на доходы компании оказали низкие цены на экспортируемые из РФ товары и очень крепкий рубль.

"Мы видим, что уже первый цикл снижения (ключевой ставки - ИФ) отражается на кредитной активности, но пока этого импульса недостаточно. Ключевой параметр, по которому можно судить о потенциальном росте в будущие периоды времени, - это динамика инвестиций. Динамика инвестиций три квартала подряд показывает отрицательный рост. Дальнейшее смягчение ДКП, на наш взгляд, может позволить остановить это замедление", - отметил Греф.

"Мы пытались понять, при какой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых. Поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", - добавил он.