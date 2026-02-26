Банки в январе сохранили долю на аукционах ОФЗ на уровне 65%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банки на аукционах облигаций федерального займа в январе выкупили 65% от объема размещений, сообщил ЦБ РФ в Обзоре банковского сектора.

Таким образом, по сравнению с более активным для Минфина декабрем этот показатель не изменился. При этом доля системно значимых банков, как сообщал ЦБ ранее, сократилась – до 37% с 54%.

В январе объем размещений ОФЗ упал до 100 млрд руб. по сравнению с 500 млрд руб. в декабре и 1,8 трлн в ноябре, отмечает ЦБ.

В целом портфель облигаций на балансе банков сократился за январь на 100 млрд руб. (-0,4%, +17,4% год к году) – до 28,6 трлн руб., главным образом, из-за отрицательной переоценки ОФЗ.