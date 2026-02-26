Поиск

Банки в январе сохранили долю на аукционах ОФЗ на уровне 65%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банки на аукционах облигаций федерального займа в январе выкупили 65% от объема размещений, сообщил ЦБ РФ в Обзоре банковского сектора.

Таким образом, по сравнению с более активным для Минфина декабрем этот показатель не изменился. При этом доля системно значимых банков, как сообщал ЦБ ранее, сократилась – до 37% с 54%.

В январе объем размещений ОФЗ упал до 100 млрд руб. по сравнению с 500 млрд руб. в декабре и 1,8 трлн в ноябре, отмечает ЦБ.

В целом портфель облигаций на балансе банков сократился за январь на 100 млрд руб. (-0,4%, +17,4% год к году) – до 28,6 трлн руб., главным образом, из-за отрицательной переоценки ОФЗ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

"АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года

 "АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года

Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей

Nvidia получила рекордную выручку в IV финквартале

 Nvidia получила рекордную выручку в IV финквартале

Семья Кенина завершила оформление наследства на долю в "Самолете"

Уолл-стрит завершила торги среды ростом

 Уолл-стрит завершила торги среды ростом

Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

 Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

Рубль в среду упал в паре с юанем на МосБирже

 Рубль в среду упал в паре с юанем на МосБирже

Росстат отметил сокращение долгов по зарплате в январе на 8,5%

Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

 Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 84 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8513 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });