Средства физлиц в банках РФ в январе сократились на 1,4%, юрлиц - выросли на 0,2%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Средства клиентов российских банков в январе 2026 года сократились на 0,6% (без учета счетов эскроу) после роста на 3,2% в декабре, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Средства населения в январе уменьшились на 1,4%, или на 0,9 трлн руб., после роста на 5,6% (3,6 трлн руб.) в декабре 2025 года. Подобная динамика связанна с сезонностью, в декабре компании выплачивают премии и бонусы, государство авансирует социальные платежи, а в январе люди снимают часть средств со счетов и в целом много тратят во время длинных праздников, отмечает ЦБ.

Рублевые средства населения в январе сократились на 1,6% (1 трлн руб.).Снижение произошло исключительно на текущих счетах, в то время как срочные вклады выросли, что объясняется сохранением выгодных ставок по ним. Средства в валюте увеличились на 2,6%, или на 90 млрд руб. в рублевом эквиваленте.

Средства юрлиц увеличились на 0,2% после роста на 0,7% в декабре благодаря поступлениям на валютные счета (+2,6%). При этом средства в рублях немного сократились - на 0,3% (0,2 трлн руб.).

Средства на счетах эскроу уменьшились на 1,6% (на 114 млрд руб.) после снижения на 1,8% в декабре за счет больших объемов раскрытия счетов эскроу из-за ввода жилья в эксплуатацию.

Госсредства в январе увеличились на 5,4% (0,5 трлн руб.) после значительного уменьшения - на 21,4% - в декабре, связанного с характерными для конца года высокими бюджетными расходами. В январе на 0,5 трлн руб. пополнились счета региональных бюджетов (рост на 72,8%), а средства на счетах ФК в банках увеличились на 0,3%, или на 24 млрд руб.

Банки почти на четверть (на 22,9%, 1,4 трлн руб.) сократили привлечения от Банка России, в основном закрывая сделки репо с регулятором.