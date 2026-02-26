Поиск

РФ в 2025 г. вышла на максимальный экспорт чечевицы - 0,3 млн т на $183 млн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт чечевицы из РФ в 2025 году достиг исторического максимума - 0,3 млн тонн на $183 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

При этом отгрузки были довольно консолидированы: на топ-5 стран-импортеров пришлось 89% от всего объема поставок.

Ключевым покупателем стала Турция, куда отгружено 175 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем в 2024 году.

Следующий за нею Иран снизил закупки на 6%, до 38 тыс. тонн. Египет, ставший третьим по объему импортером, увеличил ввоз в 1,7 раза, до 32 тыс. тонн. Поставки в Индию выросли почти в 1,7 раза, до 18 тыс. тонн, в ОАЭ - снизились почти на треть, до 18 тыс. тонн.

"При этом на начало 2026 года отгрузки сохраняют положительную динамику и составляют порядка 22 тыс. тонн. Ключевые объемы поставлены в Турцию, Индию и Афганистан", - говорится в сообщении.

Как заявлял в середине февраля член совета директоров Международной конфедерации зернобобовых (Global Pulse Confederation, GPC) Джем Богусоглу на конференции "Где маржа - 2026" в Москве, РФ, существенно увеличившая производство и экспорт зернобобовых культур за последние годы, в ближайшие пять-десять лет сохранит позиции крупного мирового игрока на этом рынке. "Россия - многообещающий рынок и зернобобовые - это многообещающая культура, достаточно устойчивая для аграриев. Россия уже стала одним из факторов, изменившим правила игры на этом рынке", - говорил он.

По его словам, помимо высоких урожаев зернобобовых культур в РФ в последние годы, в пользу лидирующих позиций говорят и логистические преимущества. При этом он отметил растущий спрос на эти сельхозкультуры со стороны Китая и Индии.

Согласно его презентации, в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) сбор чечевицы в РФ вырос до 700 тыс. тонн с 380 тыс. тонн сельхозгодом ранее.

По предварительным данным Росстата, сбор всех зернобобовых культур в РФ в 2025 году составил рекордные 8 млн тонн против 5,4 млн тонн в 2024 году.


РФ Агроэкспорт
