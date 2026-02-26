Поиск

ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

ВВП России в первом квартале вырастет на 1,6%, прогнозирует регулятор

Здание Центрального банка России в Москве
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в I квартале 2026 года ожидается на уровне 1,6% в годовом выражении, экономика РФ полностью выйдет из состояния перегрева под влиянием жесткой ДКП в I полугодии 2026 года, говорится в комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (был опубликован 13 февраля).

"Темп роста ВВП в 2025 году составил 1,0%, что соответствует верхней границе октябрьского прогнозного интервала (ЦБ ожидал роста на 0,5-1,0% в 2025 году - ИФ). Ускорение экономической активности в IV квартале 2025 было связано, в том числе с временной активизацией потребительского спроса в ожидании повышения НДС и утилизационного сбора. В 2026 году, как и ранее, прогнозируются умеренные темпы роста ВВП в диапазоне 0,5-1,5%. Положительный разрыв выпуска под влиянием жестких денежно-кредитных условий закроется в I полугодии 2026 года", - говорится в комментарии к прогнозу.

В базовом сценарии ЦБ предполагается, что на горизонте прогноза долгосрочный темп роста российского потенциального ВВП будет находиться в диапазоне 1,5-2,5%.

"В базовом сценарии учтены долгосрочные демографические тренды и заложено сохранение возросшей интенсивности инвестиций. Также ключевой предпосылкой выступает предположение о росте совокупной факторной производительности темпами, превышающими средние значения предыдущих лет (предшествовавших структурному сдвигу в экономике). Ускорение совокупной факторной производительности, поддерживаемое адаптацией производственных цепочек, объясняет значительную часть прироста потенциального ВВП на прогнозном горизонте", - отмечают в ЦБ.

13 февраля Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году в интервале 0,5-1,5% (как и в предыдущей октябрьской версии прогноза).

ЦБ также сохранил прогноз роста российской экономики в 2027 году на уровне 1,5-2,5%, в 2028 году - также 1,5-2,5%. При этом ЦБ в очередной раз отметил, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается.

Банк России ЦБ РФ
ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

 ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

