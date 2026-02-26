Поиск

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума Берге Бренде подал в отставку в связи с обнародованием документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила пресс-служба ВЭФа.

"После тщательного обдумывания я решил уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума. Моя работа здесь, продолжавшаяся восемь с половиной лет, была исключительно плодотворной", - заявил он.

Он напомнил, что к форуму успело присоединиться "рекордное число партнеров", шло взаимодействие с главами правительств разных стран.

"Я благодарен за невероятное сотрудничество с моими коллегами, партнерами и влиятельными лицами и считаю, что сейчас подходящий момент, чтобы форум продолжил свою важную работу без каких-либо отвлекающих факторов", - подчеркнул Бренде.

Организаторы форума в начале февраля начали расследование возможных связей Бренде с Эпштейном. Судя по опубликованным документам Минюста США, Бренде трижды встречался с Эпштейном на деловых ужинах и переписывался с ним по электронной почте уже после того, как финансист был впервые признан виновным в сексуальных преступлениях.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

ВЭФ Давос Джеффри Эпштейн Минюст США Берге Бренде
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

"Роскосмос" обеспечит отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных

Что случилось этой ночью: четверг, 26 февраля

США настаивают на участии Китая в договоре по контролю над вооружениями

Рубио заявил, что США удалось сузить круг вопросов на переговорах по Украине

Politico пишет, что приближенные Трампа хотят, чтобы Израиль первым атаковал Иран

Пассажиры попавшего в перестрелку американского катера оказались вооруженными кубинцами

Экс-глава Минфина США покинет Гарвард на фоне расследования его связей с Эпштейном

 Экс-глава Минфина США покинет Гарвард на фоне расследования его связей с Эпштейном
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });