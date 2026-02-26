Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума Берге Бренде подал в отставку в связи с обнародованием документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила пресс-служба ВЭФа.

"После тщательного обдумывания я решил уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума. Моя работа здесь, продолжавшаяся восемь с половиной лет, была исключительно плодотворной", - заявил он.

Он напомнил, что к форуму успело присоединиться "рекордное число партнеров", шло взаимодействие с главами правительств разных стран.

"Я благодарен за невероятное сотрудничество с моими коллегами, партнерами и влиятельными лицами и считаю, что сейчас подходящий момент, чтобы форум продолжил свою важную работу без каких-либо отвлекающих факторов", - подчеркнул Бренде.

Организаторы форума в начале февраля начали расследование возможных связей Бренде с Эпштейном. Судя по опубликованным документам Минюста США, Бренде трижды встречался с Эпштейном на деловых ужинах и переписывался с ним по электронной почте уже после того, как финансист был впервые признан виновным в сексуальных преступлениях.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.