Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" считает текущий уровень раскрытия информации о сделках слияния и поглощения (M&A) недостаточным для оценки их эффектов, направила свои предложения по улучшению ситуации в Банк России, сообщила директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова.

"ЦБ сейчас собирает предложения по внесению изменений в 714-П (положение Банка России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" - ИФ). Мы со своей стороны в том числе направили предложения по большему раскрытию сделок слияния и поглощения", - сказала Логинова журналистам в кулуарах конференции IPO-2026, организованной Cbonds.

Она отметила, что сейчас в большинстве случаев эмитенты публикуют информацию только о факте сделки и ее сумме.

"Мы считаем, что это создает ненужный информационный вакуум на стороне инвесторов. Мы подсветили регулятору этот момент, что было бы неплохо обратить внимание российских эмитентов, которые эти сделки проводят, чтобы они раскрывали больше информации в этом аспекте для своих инвесторов. Мы хотим, чтобы компания, совершившая сделку, раскрыла, по какой оценке она купила, какой эффект это приобретение окажет на ее бизнес, какое влияние может быть на отчетность и так далее. При недостатке информации инвесторы могут неверно трактовать подобные сделки", - добавила Логинова.