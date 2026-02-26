Поиск

Лукашенко назвал экономику важнейшей формой сотрудничества в Союзном государстве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия должны сосредоточить внимание на экономическом сотрудничестве между собой, которое играет не менее важную роль, чем военное и внешнеполитическое сотрудничество, заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства белорусский президент Александр Лукашенко.

"В фокусе внимания прежде всего экономика", - сказал он.

Он указал на внешние помехи и преграды для развития и экономического взаимодействия многих стран, в первую очередь тех, кто не входит в число государств-лидеров многополярного мира. "Только в последние недели, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран, наши общие партнеры стали объектами грубейшего вмешательства. В первую очередь - через экономику", - сказал президент.

Лукашенко упомянул про блокировку глобальной торговой системы, где "гнут и ломают под себя путем введения заградительных пошлин, технологических и энергетических блокад, валютного давления, пиратства на логистических маршрутах". "Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим - импортировать", - добавил он.

В связи с этим он заявил о важности концентрации на экономическом взаимодействии в союзном государстве. "Технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка союзного государства - это те же самые рубежи безопасности. Не менее важные, чем военные и внешнеполитические", - заявил президент.

