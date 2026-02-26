Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в марте вырастет на 2%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз скорректировал размер пошлины на экспорт подсолнечного масла из РФ в марте 2026 года.

Согласно информации на сайте ведомства, новый показатель составляет 9 687 рублей (в среду сообщалось о 9 710,2 рубля) против 9 495 рублей за тонну в феврале.

Таким образом, пошлина повысится на 2%.

На подсолнечный шрот пошлина третий месяц подряд будет нулевой.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 258 за тонну ($1 233,3 месяц назад), на шрот - $199,7 ($195,2).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.