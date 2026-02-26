Оператор Гонконгской биржи в IV кв. нарастил чистую прибыль на 15%

Годовая выручка стала рекордной

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, увеличил выручку и чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 15%.

Как говорится в пресс-релизе HKEx, чистая прибыль в минувшем квартале составила 4,34 млрд гонконгских долларов ($554,3 млн) по сравнению с 3,78 млрд долларов за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 3,76 млрд долларов.

Квартальная выручка биржевого оператора повысилась до 7,31 млрд долларов с 6,38 млрд долларов годом ранее.

Операционные расходы HKEx в четвертом квартале выросли на 1% - до 1,62 млрд долларов.

Среднесуточный оборот торговли на рынке акций (Headline ADT) в октябре-декабре увеличился на 23% и составил 229,8 млрд долларов.

В минувшем квартале 50 компаний провели IPO на Гонконгской бирже на общую сумму 98,6 млрд долларов.

Итоги года

По итогам всего 2025 года выручка HKEx увеличились на 30% - до 29,16 млрд долларов, чистая прибыль - на 36%, до 17,75 млрд долларов. Оба показателя второй год подряд обновили рекорды.

Операционные расходы за год выросли на 5%, до 6,07 млрд долларов.

Headline ADT в прошлом году повысился в 1,9 раза и составил 249,8 млрд долларов, также установив новый исторический максимум.

В 2025 году на Гонконгскую биржу вышли 119 компаний, выручив от первичных размещений 286,9 млрд долларов - в 3,3 раза больше, чем годом ранее, и максимум с 2021 года. Это позволило Гонконгу вернуть статус мирового лидера на рынке IPO.

На площадке состоялись два из пяти крупнейших мировых IPO в минувшем году - производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) на 41 млрд долларов и золотодобывающей Zijin Gold на 28,7 млрд долларов.

Компании с имеющимся листингом провели дополнительные размещения на 514,6 млрд долларов (более чем двукратный рост и максимум с 2021 года), в том числе выпускающая электромобили BYD (43,5 млрд долларов) и производитель потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) (42,6 млрд долларов), которые также вошли в глобальный топ-5.

Количество активных заявок на IPO на конец года составило 345 против 84 годом ранее. По словам главы HKEx Бонни Чань, в настоящий момент этот показатель превышает 400.

Дивиденды

Совет директоров HKEx объявил промежуточные дивиденды в размере 6,52 доллара на акцию. Годовые дивиденды, таким образом, составят 12,52 доллара на акцию против 9,26 доллара на акцию за 2024 год.

Акции HKEx подорожали на 0,8% по итогам торгов в Гонконге в четверг.