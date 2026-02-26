США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - США продлили крайний срок для компаний, которые должны провести переговоры с "ЛУКОЙЛом" о его международных активах, до 1 апреля, пишет агентство Reuters со ссылкой на документ американского Управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов (OFAC).

Лицензия OFAC, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" (для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании, истекает 28 февраля.

"ЛУКОЙЛ" был включен в санкционный список США 22 октября. Затем OFAC, зная о потенциальных усилиях по продаже зарубежных активов российской компании активов незаблокированным юрлицам, выпустил лицензию до 13 декабря, которая впоследствии была продлена до 17 января текущего года и далее до 28 февраля. Разрешенные виды деятельности включают проведение переговоров по условиям окончательных соглашений, финансовую, юридическую проверку, привлечение сторонних советников и консультантов.

После введения в отношении компании американских и британских (15 октября) санкций "ЛУКОЙЛ" объявил о намерении продать зарубежные активы. Так, НК получила и приняла предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor, ключевые условия сделки были сторонами согласованы. Однако ее осуществление стало невозможным из-за позиции Минфина США, который не одобрил сделку. В конце января 2026 года ПАО "ЛУКОЙЛ" заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор ожидает одобрения со стороны OFAC.

Лондон разрешил операции с международными активами "ЛУКОЙЛа" до 25 августа 2026 года.

"ЛУКОЙЛ" участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н. э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта Западная Курна-2 составила в 2024 году 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% год к году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т.

Ряд зарубежных проектов НК получили исключение из санкций и Великобритании, и США: проекты освоения Тенгизского и Карачаганакского месторождений, а также КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).