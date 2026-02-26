Поиск

Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО в 2025 году выросла на 4,5%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по международным стандартам (МСФО) в 2025 году выросла на 4,5% - до 205,149 млрд рублей, сообщила компания. На неё повлияли положительные курсовые разницы в размере почти 90 млрд рублей от укрепления рубля и соответствующей переоценки валютных долговых обязательств, несмотря на рост процентных расходов.

Компания выплачивает дивиденды, исходя из чистой прибыли по МСФО, скорректированной на курсовые разницы, неденежные и нерегулярные доходы и расходы.

Выручка снизилась на 10,4% - до 1,049 трлн руб. Отмечается снижение мировых цен на нефтехимическую продукцию в сочетании с укреплением курса рубля к доллару; сокращение потребления синтетических материалов на внутреннем рынке в ряде отраслей вследствие снижения деловой активности: ухудшение внешней среды и внутренняя денежно-кредитная политика оказали сдерживающее влияние на строительство и транспорт. Вместе с тем, рост реальных располагаемых доходов населения на 7,4% год к году поддержал оборот розничной торговли, особенно в сегменте e-commerce, способствуя продажам материалов в сегменте упаковки.

EBITDA сократилась на 22,5% - до 370 млрд рублей. Под влиянием фактора укрепления курса рубля и преобладания рублевых издержек в структуре расходов компании. При этом в компании отмечают, что по показателю рентабельности по EBITDA (35,2%) "СИБУР" "остается одним из лучших в сравнении с мировыми компаниями-аналогами".

Чистый долг вырос на 21,5% - до 1,048 трлн рублей. Отношение чистого долга к EBITDA в рублевом выражении по состоянию на 31 декабря 2025 года составило 2,8х после 1,8х на конец 2024 года. Рост долговой нагрузки связан с активной стадией реализации инвестиционных проектов: в 2025 году компания прошла пик финансирования инвестиционного цикла.

