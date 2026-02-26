Поиск

СИБУР в 2025 году прошел пик инвестирования, вложив 483 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Группа "СИБУР" в 2025 году прошла пик финансирования инвестиционных проектов, вложив 483 млрд рублей, говорится в сообщении компании к отчету по международным стандартам (МСФО).

По отчету капитальные затраты группы увеличились на 26,7% - до 355,552 млрд рублей. Также приводится показатель с учетом вкладов в уставный капитал совместных предприятий - 483 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. В "СИБУРе" подсчитали, что с 2010 года компания инвестировала около 2 трлн рублей в развитие производства. Рост финансирования капиталовложений повлиял на рост долговой нагрузки в отчетном году.

В компании отмечают, что на конец 2025 года в составе внеоборотных активов сохраняется значительная доля капитальных вложений в объекты незавершенного строительства и взносов в капитал совместных предприятий - 851 млрд рублей, что "формирует основу для роста операционных показателей после ввода объектов в эксплуатацию".

В 2025 году в рамках реализуемой инвестиционной программы "СИБУР" ввел в эксплуатацию объекты стоимостью 408 млрд рублей. Завершено строительство установки по производству этилена (ЭП-600) на "Нижнекамскнефтехиме". "Производство было успешно запущено в условиях отсутствия западных лицензиаров и вышло на стабильный технологический режим", - отмечают российские нефтехимики.

Также завершена реализация проекта по производству гексена мощностью 50 тыс. тонн. "Эта единственная в стране установка создана на базе собственной технологии компании и является полностью самостоятельной разработкой - от научных исследований до проектирования и промышленной реализации. Мощности установки позволяют обеспечить выпуск более 3 млн тонн полиэтилена премиальных марок, закрывающий потребности рынка РФ и СНГ", - отмечается в релизе.

В 2025 году завершено строительство Лушниковской парогазовой установки (ПГУ) на "Казаньоргсинтезе". Запуск новой установки позволит сократить выбросы углекислого газа на 3% за счет вовлечения вторичного энергоресурса, а также повысить энергоэффективность энергопроизводства предприятия на 15%, посчитали в компании.

Уже во второй половине 2026 года начнется постепенный переход инвестиционных проектов в стадию эксплуатации, анонсируют в компании.

Статус строек

В 2026 году будет запущено производство полиэтилена на Амурском газохимическом комплексе, а в начале 2027 - запланирован запуск производства полипропилена. На конец 2025 года прогресс строительства АГХК достиг 92%.

В 2027 запускается ДГП-2 (расширение производства пропилена и полипропилена на "ЗапСибНефтехиме"). Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) в Тобольске на конец 2025 года завершено на 80%. Проект позволит дополнительно производить 570 тыс. тонн полипропилена в год, увеличив мощности "ЗапСибНефтехима" по выпуску полимеров более чем на 20%.

В 2027 году "СИБУР" планирует создать производство металлоценового полиэтилена на основе российской технологии, разработанной учеными Российской академии наук, а в 2028 году запустить производство полистирола и АБС-пластиков в Татарстане на основе сырья ЭП-600.

СИБУР
Новости

