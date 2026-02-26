Поиск

Сбер отметил ухудшение кредитного качества у компаний

Но больших проблем пока не предвидится, заявил Герман Греф

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает ухудшение кредитного качества у компаний, риска возникновения больших проблем не видит, сообщил президент - председатель правления Герман Греф на конференц-звонке в четверг.

"В целом ухудшение кредитного качества мы видим, конечно, невозможно это не видеть. Я уже назвал 45% отраслей с отрицательной динамикой по году (2025 году - ИФ) - это очевидно нездоровая история. Поэтому в целом ухудшение cost of risk будет, но пока вот чего-то такого радикального я не предвижу", - сказал Греф.

"Пока это не настолько тяжёлая ситуация. Если Центральный банк вдруг окажется настолько милостив, что чуть-чуть добавит скорости (в снижении ключевой ставки - ИФ), то, мне кажется, что это повлияет на динамику и инвестиционной активности, и стабильности кредитного портфеля банков", - добавил он.

Сбербанк отмечает сложности в таких секторах, как угольная отрасль, жилая и коммерческая недвижимость.

"Каких-то неприятных таких, что ли, больших проблем мы не видим. Даже если дойдёт ситуация до того, что какой-то из игроков вдруг окажется в непростой ситуации, на любом из этих рынков, я не вижу пока какой-то большой проблемы для нас", - отметил Греф. Он напомнил, что банк всегда консервативно подходит к управлению рисками.

Сбербанк прогнозирует стоимость риска в 2026 году примерно на уровне 2025 года (менее 1,4% против 1,3%).

По словам Грефа, стоимость риска в розничном кредитовании будет чуть лучше 2025 года, в корпоративном - чуть хуже.

"Стоимость в рознице в новых выдачах падает, и если у нас возобновится в целом динамика портфеля по рознице, то, скорее всего, что у нас в целом cost of risk упадёт по сравнению с прошлым годом. В корпоративном секторе ситуация немножко другая. Невозможно иметь такой длительный период времени такую высокую реальную ставку и не иметь негативных последствий. У нас третий год период высоких ставок (...). Конечно, это будет сказываться на финансовом состоянии компаний и, как следствие, на стоимости риска. Поэтому, скорее всего, что в корпоративном секторе стоимость риска будет подрастать", - подчеркнул глава Сбербанка.

Герман Греф Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

 ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com

Греф назвал сильно преувеличенными слухи о проблемах у девелопера "Самолет"

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

 Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

 Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

"АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года

 "АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });