Сбер отметил ухудшение кредитного качества у компаний

Но больших проблем пока не предвидится, заявил Герман Греф

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает ухудшение кредитного качества у компаний, риска возникновения больших проблем не видит, сообщил президент - председатель правления Герман Греф на конференц-звонке в четверг.

"В целом ухудшение кредитного качества мы видим, конечно, невозможно это не видеть. Я уже назвал 45% отраслей с отрицательной динамикой по году (2025 году - ИФ) - это очевидно нездоровая история. Поэтому в целом ухудшение cost of risk будет, но пока вот чего-то такого радикального я не предвижу", - сказал Греф.

"Пока это не настолько тяжёлая ситуация. Если Центральный банк вдруг окажется настолько милостив, что чуть-чуть добавит скорости (в снижении ключевой ставки - ИФ), то, мне кажется, что это повлияет на динамику и инвестиционной активности, и стабильности кредитного портфеля банков", - добавил он.

Сбербанк отмечает сложности в таких секторах, как угольная отрасль, жилая и коммерческая недвижимость.

"Каких-то неприятных таких, что ли, больших проблем мы не видим. Даже если дойдёт ситуация до того, что какой-то из игроков вдруг окажется в непростой ситуации, на любом из этих рынков, я не вижу пока какой-то большой проблемы для нас", - отметил Греф. Он напомнил, что банк всегда консервативно подходит к управлению рисками.

Сбербанк прогнозирует стоимость риска в 2026 году примерно на уровне 2025 года (менее 1,4% против 1,3%).

По словам Грефа, стоимость риска в розничном кредитовании будет чуть лучше 2025 года, в корпоративном - чуть хуже.

"Стоимость в рознице в новых выдачах падает, и если у нас возобновится в целом динамика портфеля по рознице, то, скорее всего, что у нас в целом cost of risk упадёт по сравнению с прошлым годом. В корпоративном секторе ситуация немножко другая. Невозможно иметь такой длительный период времени такую высокую реальную ставку и не иметь негативных последствий. У нас третий год период высоких ставок (...). Конечно, это будет сказываться на финансовом состоянии компаний и, как следствие, на стоимости риска. Поэтому, скорее всего, что в корпоративном секторе стоимость риска будет подрастать", - подчеркнул глава Сбербанка.