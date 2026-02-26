Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе увеличился на 25 млрд руб.

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе 2026 года увеличился на 25 млрд руб., или на 2,5%, до 1 трлн 33 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в январе вырос на 185 млрд рублей, или на 0,6%, до 29 трлн 983 млрд рублей. Доля нерезидентов за месяц увеличилась до 3,42% с 3,36%.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей, или на 38,3%, в 2023 году - на 495 млрд рублей (25%) и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей (35,8%).



