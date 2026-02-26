Поиск

РФ в 2025 году сохранила второе место по поставкам гороха в Индию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году поставила в Индию 321,1 тыс. тонн гороха, что в 2,8 раза меньше, чем в 2024 году (896,8 тыс. тонн). Экспортная выручка снизилась до $117,7 млн с $424,9 млн. Об этом сообщается в материалах министерства торговли и промышленности Индии.

РФ сохранила второе место после Канады по поставкам гороха на индийский рынок.

Экспорт из Канады также снизился – до 882,7 тыс. тонн (на $324,9 млн) с почти 1,5 млн тонн (на $697,3 млн) в 2024 году.

Всего Индия в 2025 году импортировала 1,29 млн тонн гороха против 2,9 млн тонн в 2024 году. Стоимость поставок снизилась до $476,8 млн с $1,4 млрд соответственно.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

 ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com

Греф назвал сильно преувеличенными слухи о проблемах у девелопера "Самолет"

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

 Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

 Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });