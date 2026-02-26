РФ в 2025 году сохранила второе место по поставкам гороха в Индию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году поставила в Индию 321,1 тыс. тонн гороха, что в 2,8 раза меньше, чем в 2024 году (896,8 тыс. тонн). Экспортная выручка снизилась до $117,7 млн с $424,9 млн. Об этом сообщается в материалах министерства торговли и промышленности Индии.

РФ сохранила второе место после Канады по поставкам гороха на индийский рынок.

Экспорт из Канады также снизился – до 882,7 тыс. тонн (на $324,9 млн) с почти 1,5 млн тонн (на $697,3 млн) в 2024 году.

Всего Индия в 2025 году импортировала 1,29 млн тонн гороха против 2,9 млн тонн в 2024 году. Стоимость поставок снизилась до $476,8 млн с $1,4 млрд соответственно.