ЦБ РФ хочет изменить правила расчета переменной части вознаграждения НПФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания, который меняет порядок расчета переменной части вознаграждения ("премии за успех") негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в зависимости от стратегии инвестирования пенсионных резервов.

Согласно опубликованному документу, если фонд размещает средства по разным стратегиям, то инвестиционный доход для определения размера вознаграждения должен рассчитываться отдельно для каждой из них. НПФ будут начислять себе "премию за успех" при положительном результате по конкретному портфелю в дополнение к фиксированной составляющей за управление активами.

"Такой подход позволит фондам более справедливо отражать доходность и получать вознаграждение по каждой стратегии, а не руководствоваться усредненными значениями по всем пенсионным резервам", - отмечает ЦБ.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. В таком случае переменная часть вознаграждения НПФ за 2026 год будет рассчитываться уже по новым правилам.