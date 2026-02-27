Поиск

В ЕС приветствовали инициативу Молдавии по экономическому сближению с Приднестровьем

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ЕС поддерживает усилия по реинтеграции Молдавии и приветствует инициативу Кишинева по фонду конвергенции с Приднестровьем, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы приветствуем объявление (молдавского - ИФ) правительства, направленное на создание этого фонда конвергенции. Это хороший шаг", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на просьбу прокомментировать состоявшуюся накануне встречу властей Молдавии и Приднестровья, на которой Кишинев объявил о создании "фонда конвергенции" для финансирования социальных и инфраструктурных проектов на обоих берегах Днестра, но с упором на приднестровский берег. По замыслу, средства пойдут на конкретные нужды: школы, детские сады, инфраструктуру и проекты по энергоэффективности.

Предполагается, что фонд будет формироваться из нескольких источников: национальных средств Молдавии; специальных сборов с предприятий и граждан Приднестровья, пользующихся услугами в Молдавии; международной помощи. Законодательная база под этот фонд находится в финальной стадии разработки, стороны договорились поддерживать постоянное взаимодействие.

На вопрос о подробностях возможного финансового участия Еврокомиссии в этом фонде, о котором якобы заявили кишиневские власти, Хиппер ответила, что сейчас вдаваться в детали еще преждевременно.

Вместе с тем представитель Каллас заявила, что "Европейский союз твердо поддерживает усилия по реинтеграции Молдавии".

