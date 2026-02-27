Поиск

РФ в 2025 году увеличила сбор картофеля на 9,3% до 19,5 млн т

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году собрала 19,5 млн тонн картофеля, что на 9,3% больше, чем в 2024 году (17,8 млн тонн), сообщил Росстат в пятницу.

Основная доля пришлась на хозяйства населения. Они произвели 11 млн тонн против 10,5 млн тонн годом ранее. Сельхозорганизации собрали 5,2 млн тонн против 4,6 млн тонн, фермеры и индивидуальные предприниматели - 3,3 млн тонн против 2,9 млн тонн.

Производство овощей открытого и закрытого грунта составило 14,1 млн тонн против 13,9 млн тонн в 2024 году. В том числе огурцов собрано 1,67 млн тонн против 1,71 млн тонн, помидоров - 3,2 млн тонн против 3,3 млн тонн, капусты - 2,4 млн тонн против 2,2 млн тонн, свеклы - 772 тыс. тонн против 758 тыс. тонн, лука - 1,76 млн тонн против 1,75 млн тонн.

Сельхозорганизации собрали 4,2 млн тонн овощей против 4,3 млн тонн, хозяйства населения - 6,5 млн тонн против 6,3 млн тонн, фермеры и индивидуальные предприниматели - 3,3 млн тонн (на уровне 2024 года).

Бахчевых продовольственных культур в хозяйствах всех категорий собрано 1,63 млн тонн, что соответствует показателю 2024 года.

Росстат
