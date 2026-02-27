Выпуск алюминия в РФ в январе был на 7% выше г/г

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Производство первичного алюминия в РФ в январе 2026 года было на 7% выше показателя годом ранее, сообщил Росстат.

По сравнению с декабрем 2025 года производство алюминия было на 1% ниже.

В 2025 году производство первичного алюминия в РФ было на 0,4% ниже, чем в 2024 году, хотя в первой половине прошлого года динамика была иной: за январь - июнь 2025 производство металла опережало прошлогодний уровень на 3,6%.

"Русал" в конце 2024 года объявил о 10%-м сокращении выпуска алюминия, учитывая рекордную (на тот момент) стоимость глинозема и риски неблагоприятной макроэкономической ситуации. Сокращение произошло, заявила в апреле 2025 года вице-президент компании Елена Безденежных. Оно затронуло все предприятия, включая заводы в Сибири.

Абсолютных показателей по производству алюминия Росстат не публикует.