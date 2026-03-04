Индекс МосБиржи просел ниже 2810 пунктов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вниз во главе с котировками нефтегазовых компаний из-за фиксации прибыли игроками на фоне приостановки ралли нефти (фьючерс на Brent подешевел ниже $81 за баррель), подогретого ранее эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Также сдерживали покупателей неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию и опасения паузы в монетарном смягчении Банка России. Индекс МосБиржи откатился ниже 2810 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 2809,78 пункта, индекс РТС снизился на 0,8% до 1137,7 пункта; лидерами снижения выступили акции "ЛУКОЙЛа" (-2,9%), "Аэрофлота" (-2,8%), "Татнефти" (-2,2%), "Роснефти" (-1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 5 марта, составил 77,8009 рубля (+19,16 копейки).

Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" в IV квартале 2025 года по МСФО составил 2,8 млрд рублей против 10,3 млрд рублей скорр. прибыли за тот же период 2024 года, сообщила компания. Аналитики инвесткомпаний прогнозировали от 4,5 млрд рублей скорр. убытка до 2,8 млрд рублей прибыли.

Квартальная выручка подросла на 2,5% год году, до 225,8 млрд рублей, что близко к консенсус-прогнозу "Интерфакса", который предполагал 224,6 млрд рублей и рост на 2%. Чистый долг группы к концу 2025 года сократился на 10,5% относительно конца 2024-го, до 535,5 млрд рублей.

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Газпрома" (-1%), "НЛМК" (-1%), "МТС" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали в среду акции ПАО "Группа Позитив" (+3,2%), "Русала" (+2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%), бумаги "ФосАгро" (+1,6%), "Северстали" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Хэдхантера" (+0,9%), "ВК" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%).

Банк России сообщил, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки ЦБ, при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится.

Сокращение расходов, сопровождающее снижение базовой цены, повышает устойчивость государственных финансов в долгосрочной перспективе, "что при прочих равных способствует снижению премии за риск и не требует реакции ДКП", отмечает регулятор. Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что ясности по срокам и месту очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет, но вряд ли в настоящее время в качестве площадки для них можно рассматривать Абу-Даби. "Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", - сказал он.

По словам Пескова, Кремль пока не видит сигналов об изменении позиции США на переговорах по украинскому урегулированию в связи с началом военных действий на Ближнем Востоке. "Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос, не влияет ли на позицию американцев их вовлеченность в военные действия против Ирана.

Минфин заявил о решении не проводить в марте операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, что вызвало волну ослабления рубля. Решение Минфина связано "с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве", сообщило ведомство в среду. При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, подчеркнул Минфин.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,9%, южнокорейский Kospi рухнул на рекордные 12,1%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng- на 2%), однако растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,3-1,8%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,4-1,2% во главе с Nasdaq.

В среду на Корейской бирже торги прерывались из-за падения, и лишь 10 из более чем 800 компонентов индикатора завершили ее в плюсе. Власти страны заявили, что пристально следят за рынком акций и в случае чрезмерной волатильности будут активно использовать средства из стабилизационного фонда на 100 трлн вон ($68 млрд).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до минимальных с октября 2025 года 49 пунктов по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 49,1 пункта, по данным Trading Economics.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, увеличился до 53,2 пункта с минимальных за полгода 52,6 пункта. Сводный PMI сократился до минимальных с декабря 2022 года 49,5 пункта с 49,8 пункта в январе.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале увеличился до 56,1 пункта (максимум с августа 2022 года) по сравнению с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). При этом аналитики прогнозировали в среднем снижение до 53,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены скорректировались после ралли, цена Brent откатилась от локального максимума в районе $84,5 за баррель.

К 18:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $80,96 за баррель (+4,7% во вторник), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7% до $74,04 за баррель (+4,7% накануне).

Коррекцию спровоцировали обещания Трампа "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру" и данные о росте запасов нефти в США.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,475 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,564 млн баррелей после увеличения на 881 тысячу баррелей неделей ранее.

С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11% на фоне военных действий США и Израиля против Ирана. Ответные действия Тегерана затронули энергетическую инфраструктуру ряда стран Персидского залива и парализовали движение по Ормузскому проливу.

Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Ранее Иран заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через эту артерию в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть пораженными ракетами или беспилотниками. "В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС Исламской республики", - заявил представитель ВМС КСИР Мохаммед Акбарзаде.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "Лензолото" (-12,4% и -7,2% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-11,1%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-10% и -9,4% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-6,1%), "Глобалтрак менеджмент" (-5,7%), "Башнефти" (-4,8% и -3,2% "префы").

МТС-банк (-3,2%) в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 17%, до 14,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. В IV квартале банк заработал почти 5 млрд рублей, что чуть больше, чем прогнозировали аналитики (3-4,7 млрд рублей).

Подорожали в среду акции ПАО "ММЦБ" (+12,3%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+8,6%), "ТГК-14" (+4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+3,8%), "Саратовэнерго" (+3,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+3% и +9% "префы"), "Мостотреста" (+2,5%), ГК "Базис" (+2,4%).

Скорректированный показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (+0,2%) в 2025 году упал на 19,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 74,7 млрд рублей, говорится в годовой отчетности компании. Выручка в 2025 году упала на 24%, до 404,4 млрд рублей по сравнению с 532,2 млрд рублей в 2024 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,62 млрд рублей (из них 11,43 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 8,54 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 6,41 млрд рублей на акции "Газпрома").