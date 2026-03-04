Огурцы в РФ с 25 февраля по 2 марта подешевели на 7,1%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ с 25 февраля по 2 марта (6 дней) снизились на 7,1%, сообщил Росстат в среду.

Их стоимость продолжает падать – на предыдущей неделе (17 по 24 февраля) огурцы дешевели на 3,8%.

Также цены на яблоки снизились на 0,2% (в предыдущий период рост на 0,4%).

В целом плодоовощная продукция стала дешевле на 0,5% (рост на 0,1%).

Остальная плодоовощная продукция продолжала дорожать. Так, цены на помидоры выросли на 3,8% (на 2,5%), морковь - на 2,5% (на 2,6%), капусту - на 1,4% (на 0,7%), картофель - на 1,1% (на 1,4%), лук - на 1% (на 0,5%), свеклу - на 0,9% (на 0,3%), бананы - на 0,6% (на 0,9%).

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 28,1%, огурцы - 28%, морковь - 18,8%, картофель - 15,4%, капусту - 11,8%, свеклу - 9,1%, лук - 7,4%, яблоки - 5,6%, бананы - 5,1%.