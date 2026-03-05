Поиск

Производство пива и пивных напитков в РФ в январе-феврале снизилось на 6,1%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пивовары РФ в январе-феврале произвели 119,1 млн декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Основная доля пришлась на пиво крепостью до 8,6 градуса – 104,4 млн дал, это на 5,1% меньше, чем год назад. Более крепкого пива сварено 14,9 тыс. дал (на 2,9% больше). Пивных напитков произведено 14,6 млн дал (на 12,3% меньше).

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что сидра, пуаре и медовухи за два месяца произведено 2 млн дал, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Рост обеспечил сидр, выработка которого увеличилась на 3,8% до 1,5 млн дал. Медовухи сварено 486 тыс. дал (на 3,8% меньше), пуаре – 27,8 тыс. дал (на 23,8% меньше).

Всего за два месяца было произведено 121,1 млн дал напитков брожения, что на 6% меньше, чем год назад.

Как сообщалось, в 2025 году пивовары РФ произвели 901 млн дал пива и пивных напитков, что на 0,8% меньше, чем в 2024 году. В целом выработка напитков брожения (с учетом сидра, пуаре и медовухи) снизилась на 0,4% до 918,7 млн дал.

