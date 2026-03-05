Рынок акций РФ в четверг поднялся до 2825 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг подрос вместе с нефтью (фьючерс на Brent превысил $84 за баррель), а также на фоне данных Росстата о дальнейшем замедлении инфляции в России. Сдерживающим для покупателей фактором остается неопределенность со сроками дальнейших трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи достиг 2825 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2825 пунктов (+0,5%), индекс РТС - 1138,17 пункта (+0,04%); в лидерах роста выступили акции МКБ (+4,1%), ВТБ (+2,8%), "Совкомфлота" (+2,1%), "Русала" (+2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 марта, составил 78,19 руб. (+38,91 копейки).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (+1,6%), "Татнефти" (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1,1%), "МТС" (+1%), "ФосАгро" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) выпустило бессрочную лицензию на сделки с германскими дочерними структурами "Роснефти", сообщило ведомство. Срок предыдущей лицензии, выданной в конце октября прошлого года, истекал 29 апреля 2026 года. Согласно документу, речь идет о Rosneft Deutschland GmbH (RN Germany) или RN Refining & Marketing GmbH (RN Refining & Marketing), или любом юридическом лице, в котором RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более.

Группа МТС по итогам IV квартала 2025 года получила выручку в 222,5 млрд рублей, что на 16,4% превышает показатель аналогичного квартала 2024 года, говорится в ее пресс-релизе. OIBDA выросла на 18,9% - до 71,8 млрд рублей.

Результаты ПАО "МТС" оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали выручку на уровне 220,3 млрд рублей, а OIBDA в 71,5 млрд рублей.

Совет директоров "Яндекса" (+0,1%) 10 марта рассмотрит ряд вопросов, включая рекомендацию по дивидендам за 2025 год, сообщила накануне компания. Также будут рассмотрены вопросы "о сделках" и проведении годового собрания акционеров. Ранее сообщалось, что менеджмент "Яндекса" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2025 год в размере 110 рублей на обыкновенную акцию.

Подешевели акции "ММК" (-2,4%), "Северстали" (-2,1%), "НЛМК" (-2%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "Московской биржи" (-0,8%, до 177,15 рубля), "Полюса" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

"Московская биржа" по итогам 2025 года получила 59,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 25,1% меньше, чем в 2024 году (79,2 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. В IV квартале 2025 года чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 18,3%, до 14,2 млрд рублей. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 14,6 млрд рублей.

Набсовет "Мосбиржи" в четверг предварительно рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на одну акцию, говорится в сообщении торговой площадки. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 44,5 млрд рублей, что составляет 75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2025 год.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 25 февраля по 2 марта составила 0,08% (из-за праздника - расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля. Из данных за февраль и начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,80% на 24 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 13 марта.

Банк России сообщил в среду, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки ЦБ, а при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится. Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в среду, что, по данным спецслужб, Киев готовится к подрывам на "Турецком" и "Голубом" потоках. "По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока", - сказал президент РФ автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Глава государства подчеркнул, что российская сторона уже проинформировала турецких коллег по этому вопросу.

Также Путин заявил, что России, возможно, выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, уйдя на другие рынки и не дожидаясь вступления в силу полного запрета, чего добивается Евросоюз. Однако Путин подчеркнул, что "это еще не решение". Глава государства поручил проработать этот вопрос правительству, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков сообщил, что ведутся консультации для следующего раунда переговоров с США. "Переговоры-то больше им нужны, чем нам", - сказал Костюков в интервью "Вестям" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, как вернуть США за стол переговоров, с учетом того, что они переключились на другую тематику. "Конечно, ведутся", - ответил Костюков на вопрос, ведутся ли консультации для следующего раунда переговоров.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи возобновил осторожный рост, сохранив поддержку на уровне 2800 пунктов, что выступило технически благоприятный сигналом. Отчет Росстата по инфляции подтвердил тенденцию на снижение темпов роста цен, а наметившееся ослабление рубля послужило почвой для позитивной переоценки акций компаний-экспортеров.

Общим настроем продолжает править геополитика. Если в части мирных переговоров по Украине новых вводных не появилось, то конфликт на Ближнем Востоке продолжает разгораться. Западные СМИ со ссылкой на документ Пентагона сообщили, что операция США в регионе может продлиться до сентября. Цены на нефть закрепились выше $80 за баррель и чем дольше будут длиться военные действия в регионе, тем ближе будет трехзначный уровень нефтяных цен.

На биржах США произошел отскок, рынки Китая также развернулись вверх, хотя власти обозначили более низкую цель по темпам роста ВВП на фоне сохраняющейся дефляции и повышенных тарифов США. В пятницу в фокусе внимания инвесторов, помимо ближневосточных событий, будет февральский отчет по американскому рынку труда, в еврозоне появится оценка ВВП за IV квартал. На российском рынке ожидаются финотчеты за прошлый год компаний "Юнипро", "ТГК-1", ПАО "ВУШ Холдинг", "Хэдхантера", "Русагро", банка "Санкт-Петербург", напомнил эксперт.

На фоне приближения выходных торговая активность может быть невысокой. Прогноз по индексу Мосбиржи - колебания в рамках 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, поддержку рынку акций по-прежнему оказывают высокие цены на нефть, что подогревает спекулятивный спрос на акции компаний нефтегазового сектора. Продолжили подъем акции "НОВАТЭКа", бенефициара остановки производства крупнейшим в мире поставщиком СПГ QuatarEnergy.

Ставка на ослабление рубля (особенно на фоне приостановки операций по бюджетному правилу в марте) поддерживает компании не нефтяного экспорта. Банк России поднял официальный курс доллара до 78 руб. за долл. впервые за полтора месяца. Высокие цены на нефть по-прежнему компенсируют недостаток ясности по переговорному украинскому треку, и в случае их снижения возможен откат индекса в диапазон 2750-2800 пунктов при условии отсутствия поддержки со стороны других факторов, отметил Алексеев.

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", главным дестабилизирующим фактором для участников рынка остается эскалация на Ближнем Востоке. Фактическая блокада Ормузского пролива и атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и Катара привели к повышению цен на сырье, однако обещания США обеспечить бесперебойные поставки несколько охладили пыл спекулянтов.

Индекс МосБиржи продолжает движение в диапазоне 2800-2850 пунктов. Уровнем поддержки выступает зона 2780-2800 пунктов, где спрос на акции может возрасти. Пока же игроки следят за новостями с Ближнего Востока, так как любая деэскалация конфликта может привести к резкому откату цен на нефть и металлы, полагают эксперты.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на рынках США и Азии наблюдалось восстановление аппетита к риску, тогда как Европа испытывает давление на фоне роста геополитических рисков и цен на энергоносители. Новая волна опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также сообщения о возможности дальнейших атак привели к снижению европейских индексов, особенно в финансовом и потребительском секторах.

Российский рынок акций следует за позитивной динамикой мировых сырьевых площадок. Дополнительную поддержку оказали данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции, что может стать аргументом для снижения ключевой ставки ЦБ в марте, но решение Минфина о пересмотре бюджетного правила и отказе от валютных интервенций способно усилить давление на рубль и добавить инфляционных рисков, считает аналитик.

Индекс МосБиржи консолидируется в узком диапазоне 2800-2850 пунктов. При подходе к сопротивлению 2850 пунктов наблюдается выраженная фиксация прибыли - очередная неудачная попытка пробоя этого уровня может спровоцировать коррекционный откат ниже 2800 пунктов. В таком случае ближайшие значимые уровни поддержки располагаются в зоне 2750-2760, где проходит линия 50-дневной скользящей средней, полагает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые фондовые рынки пока остаются на перепутье между возвращением к росту и переходом к среднесрочному снижению, пытаясь оценить возможную продолжительность и последствия конфликта на Ближнем Востоке, одним из рисков которого является ускорение мировой инфляции.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг подросли, закрепившись выше ближайших поддержек 2810 пунктов и 1135 пунктов соответственно благодаря интересу к акциям-бенефициарам геополитической напряженности. Данного фактора, однако, недостаточно для роста "широкого рынка", как и дивидендного сезона, несмотря на привлекательную доходность отдельных эмитентов, считает Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 9,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), но проседают Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE снизились на 1,1-1,5%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,2-1,2% во главе с Dow).

На нефтяном рынке в четверг цены выросли, игроки продолжают следить за развитием ситуации в районе Персидского залива.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в четверг составила $84,37 за баррель (+3,7% и без изменений в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $78,75 за баррель (+5,5% и +0,1% накануне).

Поддержку рынку оказывает обеспокоенность перебоями в поставках нефти на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке, где активные военные действия продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено.

Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении удара по нефтяному танкеру в северной части Персидского залива, написала в четверг газета The National (ОАЭ). Издание отметило, что КСИР по-прежнему намерен контролировать проход судов через Ормузский пролив.

Из-за перекрытия ключевого экспортного маршрута и нехватки хранилищ Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил ее добычу почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные лица.

Тем временем саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу на Красном море.

Уровень рисков для судоходства в районе Персидского залива остается крайне высоким, говорится в аналитической записке J.P. Morgan. По оценкам экспертов банка, в заливе застряло более 300 нефтяных танкеров.

Стоимость страховки для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, написала Financial Times со ссылкой на брокеров. Теперь она составляет 3% от стоимости судна, тогда как до начала военной операции США и Израиля против Ирана была на уровне 0,25%.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. В среду министр энергетики Штатов Крис Райт сказал, что такое сопровождение может начаться, как только позволит оперативная обстановка. "Мы будем это делать, как только сможем, - сообщил он журналистам Fox News. - Прямо сейчас наши ВМС и, разумеется, наши военные сосредоточены на других вещах, а именно - разоружении иранского режима".

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (+10,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,9% и 8,4% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,3%), ПАО "Ютэйр" (+7,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+5,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+5,2%), ПАО "Группа Черкизово" (+4%, до 3780 рублей).

Дивиденды "Группы Черкизово" за 2025 год могут составить 229,37 рубля на акцию. Как сообщает компания, такую рекомендацию годовому собранию акционеров, назначенному на 27 марта, дал совет директоров. Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 7 апреля 2026 года.

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-11,6% и -12,8% "префы"), ПАО "Евротранс" (-7,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-6,2%), ПАО "Центр международной торговли" (-4,9%), "Сахалинэнерго" (-3,9%), ПАО "Сегежа Групп" (-2,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,81 млрд рублей (из них 6,37 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,94 млрд рублей на акции "Роснефти").