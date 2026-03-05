Рост цен на нефть усилился, Brent подорожала до $84,32 за баррель

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился в четверг при высокой волатильности торгов на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:55 по московскому времени составляет $84,32 за баррель, что на $2,92 (3,59%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $4,04 (5,41%), до $78,7 за баррель.

Военные действия на Ближнем Востоке нарушили поставки нефти, вынудив некоторых крупных производителей сократить добычу. В результате конфликта США и Израиля с Ираном Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, оказался закрытым для коммерческого судоходства.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в четверг заявил о нанесении удара по нефтяному танкеру в северной части Персидского залива. Как пишет газета The National (ОАЭ), КСИР по-прежнему намерен контролировать проход судов через Ормузский пролив.

Саудовская Аравия перенаправляет миллионы баррелей нефти в порт Янбу на Красном море, чтобы продолжить поставки сырья на мировой рынок, пишет Bloomberg. По данным агентства, уже пять супертанкеров (VLCC) совокупной вместимостью около 10 млн тонн были загружены в Янбу и вышли из порта за первые четыре дня марта. Экспорт нефти из Янбу в текущем месяце вырос в три раза по сравнению со средним уровнем февраля.