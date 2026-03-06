Банк "Санкт-Петербург" в 2025 году снизил чистую прибыль по МСФО на 25,5%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в 2025 году снизил чистую прибыль по МСФО на 25,5% к показателю 2024 года - до 37,8 млрд рублей, сообщила кредитная организация.

Чистая прибыль в IV квартале 2025 года составила 4,4 млрд рублей, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего снижение чистой прибыли банка по МСФО в 2025 году на 24,8% - до 38,2 млрд рублей, в IV квартале - в 2,8 раза - до 4,8 млрд рублей.

Рентабельность капитала в 2025 году равнялась 18,1%, в IV квартале - 8%.

Чистый процентный доход в прошлом году достиг 77,8 млрд рублей, что на 10,2% выше показателя 2024 года (в IV квартале - 18,7 млрд рублей, снижение на 3,4%).

Чистый комиссионный доход в 2025 году сложился в сумме 11,8 млрд рублей (рост на 1,6%), в IV квартале - 3,3 млрд рублей (рост на 7,7%).

Операционные расходы в 2025 году составили 30,4 млрд рублей, что на 17,2% выше результата за 2024 год. В IV квартале 2025 года операционные расходы равнялись 10,9 млрд рублей (рост на 37,4% к показателю аналогичного периода 2024 года).

Отношение издержек к доходам в 2025 году - 30,7% (в IV квартале - 45%).

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 января 2026 года достиг 961,9 млрд рублей, увеличившись за год на 28,1%.

Основную часть портфеля (79%) формируют кредиты корпоративным клиентам, на кредиты частным клиентам приходится 21%. Корпоративный кредитный портфель в 2025 году вырос на 29,3% - до 760,1 млрд рублей, розничный кредитный портфель - на 23,8%, до 201,2 млрд рублей.

Доля проблемной задолженности на 1 января 2026 года снизилась до 3,8% против 4,7% на 1 января 2025 года. Доля резервов в совокупном кредитном портфеле в 2025 году упала до 3% с 4,4%. Покрытие резервами проблемной задолженности составило 78,6% (на 1 января 2025 года - 93,4%).

Средства клиентов на 1 января 2026 года были равны 888 млрд рублей (рост на 24,1% по сравнению с показателем на 1 января 2025 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой Банка России (Базель III), за 2025 года вырос на 2,2% - до 202,4 млрд рублей.

Норматив достаточности основного капитала на 1 января 2026 года равнялся 19,7% (20,4% на 1 января 2025 года).

Норматив достаточности собственного капитала на 1 января 2026 года составил 20,9% (21,8% на 1 января 2025 года), что существенно превышает минимальный уровень "не менее 12%", установленный в стратегии банка, и регуляторный минимум в 6%.

Банк "Санкт-Петербург" рассматривает возможность направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% от чистой прибыли по МСФО.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2025 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".