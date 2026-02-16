Поиск

Банк "Санкт-Петербург" может направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2025 г.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" рассматривает возможность направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении банка.

Как сообщалось, по итогам I полугодия 2025 года акционеры банка утвердили выплату дивидендов в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Всего на выплату дивидендов за I полугодие было направлено 7,4 млрд рублей (30% чистой прибыли по МСФО).

В I полугодии 2025 года банк получил 24,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 2024 год банк "Санкт-Петербург" с учетом промежуточных дивидендов выплатил по 56,98 рубля на обыкновенную акцию и по 0,44 рубля на привилегированную акцию. Всего на дивиденды банк направил 25,4 млрд рублей.

За 2023 год кредитная организация с учетом промежуточных дивидендов выплатила 42,45 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,44 рубля на одну привилегированную. Общая сумма дивидендов составила 18,9 млрд рублей.

Сообщалось также, что в марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Банк "Санкт-Петербург" в 2025 году снизил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 26,5% - до 37,4 млрд рублей.

Чистая прибыль банка по РСБУ без учета СПОД снизилась на 21,9% - до 39,7 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2025 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

