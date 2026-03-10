Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на снижении котировок нефти

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне корректирующихся вниз цен на нефть.

За первую минуту торгов юань подорожал на 10,45 копеек, до 11,3745 рубля. При этом юань оказалсяна 6,23 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 рублей за юань на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. При этом китайская валюта может тяготеть к верхней половине данного коридора на снижении предложения валюты со стороны ЦБ, отмечает эксперт в комментарии.

"Несмотря на это, поводов для выхода вверх из данного коридора, по нашим оценкам, нет. Сдержит дальнейший рост юаня ожидание повышения предложения валюты со стороны экспортеров как за счет увеличения поступления валютной выручки из-за ситуации на рынке энергоносителей, так и за счет повышенных налоговых отчислений (в марте за счет выплаты НДД за 4К25 (четвертый квартал 2025 года - ИФ) они вырастут примерно в 1,6 раза относительно уровней января-февраля), что будет способствовать более раннему началу подготовки экспортеров к налогам и, соответственно, росту предложения валюты", - пишет Зварич.

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник.

К 10:05 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 6,2% до $92,81 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 6,54%, до $88,56 за баррель.

Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых 9 марта, когда обе марки торговались у $120 за баррель.

Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.