В ЕК не нашли причин беспокоиться об энергоснабжении

Заправка в Бранденбурге, Германия
Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Запасы нефти и газа в странах ЕС и источники поставок, не связанные с Ближним Востоком, не дают оснований для беспокойства относительно снабжения, но за ценами на рынке Еврокомиссия (ЕК) следит внимательно, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Нас значительно меньше беспокоит безопасность снабжения, чем рост цен на энергию. Это как раз момент, напоминающий нам, до какой степени важно усиливать нашу энергетическую независимость, и мы уже годы работаем над этим", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о последствиях военных действий на Ближнем Востоке для энергоснабжения Евросоюза.

По словам Итконен, благодаря стратегии диверсификации источников снабжения ЕС прямое воздействие конфликта на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе для Евросоюза ограничено. "Мы импортируем трубопроводный газ из Норвегии и СПГ - из Соединенных Штатов", - отметила представитель ЕК.

По ее словам, ситуация с нефтью также не вызывает обеспокоенности.

"На чем мы хотим сосредоточиться сейчас, это на укреплении нашего энергетического рынка. Завтра (Еврокомиссией - ИФ) будет представлен пакет по энергии для граждан. Идея заключается в том, чтобы еще больше инвестировать в экологически чистую энергию и в технологии для получения такой энергии. Я вам напомню, что самые низкие цены на энергию у тех стран, у которых больше возобновляемых источников чистой энергии для получения электричества", - сказала Итконен.

"Мы хотим сократить нашу зависимость от импортируемых ископаемых энергоносителей (...) И, конечно, мы хотим также уменьшить счета наших граждан и предприятий на оплату энергии. Это то, о чем пойдет речь завтра на заседании комиссии в Страсбурге", - добавила она.

В ответ на вопрос о ценах Итконен заявила, что ЕК не комментирует цены на рынке.

Отвечая на дополнительные вопросы, она сообщила, что перспектива дефицита нефти в ЕС из-за возможного затягивания конфликта на Ближнем Востоке не просматривается. Все страны союза должны иметь чрезвычайные запасы в хранилищах на 90 дней, и это касается также Венгрии и Словакии.

"Мы гораздо лучше подготовлены, чем в 2022 году, когда был последний газовый кризис. Мы гораздо меньше зависим от поставок с Ближнего Востока, чем мы зависели от России в то время. И запасы газа (в хранилищах - ИФ) достаточно высоки, чтобы пережить конец зимы", - утверждает Итконен.

ЕК Еврокомиссия Евросоюз нефть газ
В ЕК не нашли причин беспокоиться об энергоснабжении

 В ЕК не нашли причин беспокоиться об энергоснабжении

