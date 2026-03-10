Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию незначительными изменениями

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне коррекции нефти вниз после ралли (фьючерс на Brent подешевел до $93,5 за баррель) и надежд на продолжение переговоров по Украине. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,03% до 2889,5 пункта, индекс РТС вырос на 0,03% до 1150,04 пункта. Лидерами роста выступили котировки "ММК" (+2,2%), "ДОМ.РФ" (+2,1%), ПАО "Южуралзолото" (+2,1%), подешевели бумаги "Совкомфлота" (-2,6%), "Роснефти" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 7 марта, составляет 79,15 рубля (+0,96 рубля).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+2%), "Полюса" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), "ВК" (+1,4%), АФК "Система" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), "Т-Технологии" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), "Хэдхантера" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "МТС" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы").

Подешевели акции "ФосАгро" (-2,3%), "Газпрома" (-1,5%), "Татнефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Русала" (-1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд целей военной операции в Иране еще не достигнуты, потому боевые действия нужно продолжать. "Мы во многих аспектах одержали победу, но этого недостаточно, - сказал он. - Мы продолжим действовать, твердо намерены добиться полной победы, благодаря которой данную угрозу удастся устранить раз и навсегда".

The New York Times отмечает, что чуть ранее Трамп сделал ряд более примирительных высказываний, из которых можно было сделать вывод, что он, возможно, стремится завершить конфликт. В частности, как сообщалось, президент США заверил, что военная операция будет кратковременной.

Американо-израильская операция против Ирана скоро завершится, заявил Трамп. "Скоро, очень скоро", - сказал он на пресс-конференции во Флориде. На вопрос журналиста о том, возможно ли завершение уже в течение этой недели, Трамп ответил: "Нет".

Власти США готовы на время ослабить связанные с нефтью санкции в отношении ряда стран, заявил также американский президент. "Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены", - сказал Трамп на пресс-конференции. "Мы приостановим санкции в отношении некоторых стран. А, может, потом не потребуется эти санкции восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка", - добавил он.

Также Трамп сообщил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся в понедельник вечером, получился хорошим. Трамп остался доволен и обсуждением с Путиным украинской тематики. "В том, что касается Украины, это был позитивный разговор", - отметил президент США.

В разговоре с Путиным президент США выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По словам помощника президента, с российской стороны "высказана положительная оценка посреднических усилий, принимаемых командой Дональда Трампа и им лично". "Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути переговорного урегулирования конфликта", - заключил Ушаков.

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", главным драйвером для российского рынка акций в начале недели выступили цены на нефть - котировки марки Brent в моменте в понедельник поднимались до $119,5 за баррель, после чего откатились ниже $100 за баррель на новостях о возможной интервенции на рынке сырья со стороны стран G7.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти. С начала марта нефть марки Brent подорожала более чем на 50%, что стало наиболее значительным скачком со времен пандемии COVID-19. Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ уже начали сокращать добычу из-за переполнения хранилищ, что создает физический дефицит сырья. Для российского рынка это открывает окно возможностей: Москва уже сигнализировала о готовности перенаправить потоки нефти и СПГ в Азию, не дожидаясь вступления в силу европейских запретов. Заявления о возможном прекращении поставок в Европу подчеркивают решимость закрепиться на рынках Китая и Индии, отмечают эксперты.

Акции "Роснефти" (485 рублей) вплотную подошли к психологическому рубежу 500 рублей за бумагу. Взлет цен на сырье до максимумов 2022 года напрямую транслируется в операционную прибыль компании. Бумаги "Роснефти" могут стать лучшей ставкой на дорогую нефть в текущих условиях. Инвесторам стоит удерживать позиции, так как потенциал переоценки акций компании на фоне глобального дефицита предложения еще не исчерпан. Акции "НОВАТЭКа" отыгрывают форс-мажорную ситуацию у ключевого конкурента, Катара, который приостановил отгрузки СПГ. На фоне пустых европейских хранилищ и резкого роста стоимости фрахта в Азии российский газ становится критически важным ресурсом. Переориентация объемов газа "Ямал СПГ" на восточное направление позволит компании зафиксировать высокий рост прибыли, полагают эксперты.

Ключевыми событиями выступают данные по торговому балансу Китая, а также выходящий в среду отчет по инфляции (CPI) в США. Эти данные определят, насколько устойчивым будет текущее ралли и как быстро Федеральная резервная система может перейти к смягчению монетарной политики. По индексу МосБиржи поддержка остается на уровне 2800 пунктов, в то время как сопротивление сместилось к 2950 пунктам. Рынок попытается закрепиться выше 2900 пунктов, если новости о высвобождении резервов G7 не спровоцируют продолжительное падение цен на нефть. Рекомендуется сохранять фокус на акциях нефтегазового сектора и внимательно следить за корпоративными новостями, полагают аналитики "Цифра брокер".

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов также отмечает повышенную волатильность рынка акций из-за резкой динамики нефти. В понедельник утром нефть Brent взлетала почти к $120 за баррель на опасениях длительного сохранения блокировки Ормузского пролива. Значительную часть этого роста вызвало срабатывание "стопов" у тех, кто ждал снижения котировок. Однако информация о том, что страны "Большой семерки" готовы высвободить нефтяные резервы, отправило котировки вниз, практически к уровням закрытия пятницы.

Однако потенциал роста нефти сохраняется. Высвобождение стратегических запасов частично ослабит дефицит сырья, но эти запасы все равно нужно будет восстанавливать. Кроме того, многие потребители будут создавать собственные резервы на случай повторения кризиса. Между тем ближневосточные добытчики начали сокращение производства из-за заполненности хранилищ, а на увеличение добычи понадобится несколько месяцев. Краткосрочно же пока не идет речи о завершении иранского конфликта и разблокировки Ормузского пролива, система мирового трафика также нарушена и не может быть быстро приведена в норму, полагает аналитик.

Из этого следует, что мир неизбежно столкнется с ускорением инфляции. Насколько силен будет этот процесс, зависит лишь от длительности противостояния США и Израиля с одной стороны и Ирана - с другой. Лучшей защитой от инфляции принято считать золото, но оно довольно инертно реагирует на мировые риски. Так, с 4 марта торги проходят преимущественно в диапазоне $5100-5200 за унцию. Такая ситуация связана со страхами "быков", переживших обвал 30 января - 2 февраля. Однако инфляционные риски просто обязаны подталкивать золото вверх, считает Соколов.

В этой связи имеет смысл немного увеличивать долю золота в портфелях, а также покупать акции "Полюса", которые еще выиграют от ослабления рубля. Не исключено, что если нефть надолго задержится на уровнях выше $80 за баррель, то это в значительной степени компенсирует негативные для российской валюты последствия ужесточения бюджетного правила. Индексу МосБиржи нужно удержаться выше бывшей локальной преграды 2850 пунктов - если это получится, то можно будет рассуждать о штурме более сильного сопротивления 2900 пунктов, полагает представитель "Алор брокер".

В США накануне торги завершились ростом индексов акций на 0,5-1,4% во главе с Nasdaq, хотя в начале сессии рынок снижался. В центре внимания инвесторов был ближневосточный конфликт, из-за которого страны региона начали сокращать добычу, чтобы не допустить заполнения своих нефтехранилищ. Ранее о снижении добычи сообщили Ирак, ОАЭ и Кувейт, а в понедельник СМИ написали о том, что сокращение производства нефти началось в Саудовской Аравии, крупнейшем ее экспортере в мире.

Также инвесторы опасаются, что из-за скачка цен на энергоносители инфляция в Соединенных Штатах ускорится, что не позволит ФРС продолжить снижение ключевой процентной ставки.

Индекс волатильности на рынке акций VIX, также называемый "индексом страха Уолл-стрит", в понедельник превысил 30 пунктов впервые с прошлого апреля.

Поддержку американскому рынку акций оказали заявления президента Трампа о том, что американские военные близки к тому, чтобы выполнить поставленные задачи в Иране. Также президент повторил мысль о том, что операция против Ирана идет быстрее, чем планировалось.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 5,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).

Экономика Японии в IV квартале 2025 года выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно пересмотренным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 0,1%, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем также прогнозировали пересмотр до 0,3%.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2025 года снизился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. Предварительно сообщалось о снижении на 0,3%, опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали изменения оценки.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после ралли в начале недели.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 5,5% до $93,51 за баррель (+6,8% в понедельник), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 5,5% до $89,52 за баррель (+4,3% накануне).

Котировки снижаются с максимумов более чем за три года, достигнутых 9 марта, когда обе марки торговались у $120 за баррель.

Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика. Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.