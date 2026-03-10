Нацбанк Грузии разрешил выпускать стейблкойны

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Национальный банк Грузии (НБГ) разрешил компаниям-резидентам выпускать стейблкойны в местной валюте - лари и иностранной валюте, сообщил регулятор.

В соответствии с постановлением НБГ, утверждено "Положение о первичном размещении стабильного виртуального актива поставщиком услуг виртуальных активов", которое регулирует первичное размещение и обращение стейблкойнов.

Выпуск стейблкойнов в Грузии будет возможен только с предварительного письменного согласия Нацбанка. Компаниям также потребуется зарегистрироваться в качестве поставщиков услуг в сфере виртуальных активов.

Для эмитентов стейблкойнов установлен минимальный нормативный капитал в размере 500 тысяч лари ($182 тысячи по текущему курсу - ИФ). Предусматривается, что компания-эмитент обязана будет публиковать итоги ежеквартальных проверок независимых аудиторов.

Владельцы стейблкойнов будут иметь возможность продать актив в любое время по номинальной стоимости в течение трех рабочих дней с момента получения эмитентом запроса на выполнение обязательств.

Находящийся в обращении стейблкойн должен обеспечиваться резервными активами эмитента на 100%.

В документе поясняется, что стейблкойн - это тип виртуального актива, цена которого привязана к заранее определенному активу, и эмитент обязан поддерживать его стабильность. В отличие от других криптовалют, цена которых колеблется в зависимости от спроса и предложения на рынке, цена стейблкойна должна оставаться неизменной.

Одним из самых распространенных стейблкойнов в мире является USDT, стоимость которого соответствует одному доллару США, и компания-эмитент которой обязана полностью резервировать средства, полученные от пользователей.

НБГ сообщил, что при подготовке документа использованы законодательные механизмы, которые применяют в США (закон Genius), ЕС (MiCA), ОАЭ (VARA), законодательство Великобритании и Сингапура, рекомендации Всемирного банка и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.