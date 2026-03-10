Поиск

Германия в январе сократила экспорт в Россию на 8,3%, импорт - на 20%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в январе на 8,3% по сравнению с декабрем, до 514,16 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце снизился на 20%, до 92,5 млн евро.

Январский экспорт в Россию был на 15,9% ниже, чем годом ранее, импорт из РФ - на 19,7%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в январе уменьшился на 2,3% относительно предыдущего месяца - до 130,5 млрд евро. Объем импорта сократился на 5,9%, до 109,2 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Европейского союза снизился на 4,8% по сравнению с декабрем, поставки в страны, не входящие в ЕС, увеличились на 1%. Экспорт в США вырос на 11,7%, в Великобританию - снизился на 2,6%, в Китай - упал на 13,2%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце сократился на 6,5%, из стран за пределами ЕС - на 5,3%. Импорт из США уменьшился на 8,2%, из Китая - на 8,3%, из Великобритании - вырос на 2,5%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в январе составил 21,2 млрд евро против 17,4 млрд евро месяцем ранее.

Destatis Германия ЕС
