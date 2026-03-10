ВВП ЮАР в IV квартале вырос лучше прогноза

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Экономика ЮАР в четвертом квартале 2025 года выросла на 0,4% в квартальном исчислении, сообщило статуправление страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics и Reuters, в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

По пересмотренным данным, в третьем квартале ВВП увеличился на 0,3%, а не на 0,5%, как было объявлено ранее.

В пяти из десяти отраслей страны в октябре-декабре был зафиксирован рост, в том числе в финансовой - на 1,4%, в торговой - на 0,9%. При этом обрабатывающая промышленность продемонстрировала снижение на 0,6%.

Потребительские расходы повысились на 1,2%, госрасходы - на 0,5%, инвестиции бизнеса - на 1,3%.

Экспорт сократился на 0,6%, тогда как импорт увеличился на 0,5%.

Относительно аналогичного периода 2024 года ВВП ЮАР в четвертом квартале вырос на 0,8%. Эксперты ожидали повышения на 1,8%. В третьем квартале подъем составлял 2,1%.

За весь 2025 года экономика ЮАР выросла на 1,1%, что стало наилучшим результатом за три года. Тем не менее, он оказался хуже ожиданий ЦБ страны (1,3%) и министерства финансов (1,4%).

В 2024 году ВВП повысился на 0,5%.