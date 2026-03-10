AT&T за пять лет вложит более $250 млрд в развитие связи в США

Инвестиции приурочены к 150-летию первого телефонного звонка, который совершил основатель компании Александр Белл

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный гигант AT&T Inc. в ближайшие пять лет потратит более $250 млрд на строительство "лучшей и крупнейшей" сети в США, сообщила компания.

Нынешняя налоговая и регуляторная среда - самая благоприятная для таких инвестиций за десятки лет, считает AT&T.

Вложения среди прочего будут направлены на ускорение развертывания инфраструктуры для проводной, беспроводной, спутниковой связи и домашнего интернета 5G в американских городах, пригородах и сельской местности. Спутниковое партнерство с AST SpaceMobile позволит расширить покрытие на отдаленные районы.

AT&T также инвестирует в развитие сетевой безопасности, анализа угроз с помощью ИИ и укрепит сотрудничество с госсектором.

Кроме того, компания направит средства на подготовку кадров, в том числе в сфере искусственного интеллекта, и только в текущем году намерена пригласить на работу тысячи техников.

Инвестиции приурочены к 150-летию первого телефонного звонка, который 10 марта 1876 года совершил изобретатель телефона, основатель AT&T Александр Белл. Они помогут США оставаться на связи очередные 150 лет, утверждает компания.

AT&T обслуживает более 100 млн человек и около 2,5 млн предприятий в стране.