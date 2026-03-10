Поиск

AT&T за пять лет вложит более $250 млрд в развитие связи в США

Инвестиции приурочены к 150-летию первого телефонного звонка, который совершил основатель компании Александр Белл

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный гигант AT&T Inc. в ближайшие пять лет потратит более $250 млрд на строительство "лучшей и крупнейшей" сети в США, сообщила компания.

Нынешняя налоговая и регуляторная среда - самая благоприятная для таких инвестиций за десятки лет, считает AT&T.

Вложения среди прочего будут направлены на ускорение развертывания инфраструктуры для проводной, беспроводной, спутниковой связи и домашнего интернета 5G в американских городах, пригородах и сельской местности. Спутниковое партнерство с AST SpaceMobile позволит расширить покрытие на отдаленные районы.

AT&T также инвестирует в развитие сетевой безопасности, анализа угроз с помощью ИИ и укрепит сотрудничество с госсектором.

Кроме того, компания направит средства на подготовку кадров, в том числе в сфере искусственного интеллекта, и только в текущем году намерена пригласить на работу тысячи техников.

Инвестиции приурочены к 150-летию первого телефонного звонка, который 10 марта 1876 года совершил изобретатель телефона, основатель AT&T Александр Белл. Они помогут США оставаться на связи очередные 150 лет, утверждает компания.

AT&T обслуживает более 100 млн человек и около 2,5 млн предприятий в стране.

США 5G AT&T Inc Александр Белл AT&T
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Падение цен на нефть продолжается, Brent подешевела до $92,3 за баррель

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

 Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

 Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 579 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8611 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });