Дефицит внешнеторгового баланса Франции в январе обновил минимум с 2009 года

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Франции в январе уменьшилось до 1,8 млрд евро с пересмотренных 4,3 млрд евро месяцем ранее, сообщило министерство экономики и финансов.

Это минимальный показатель с июля 2009 года.

Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, прогнозировали отрицательное сальдо на уровне 4,6 млрд евро.

Объем импорта в январе сократился на 3,6% относительно декабря 2025 года, до 55,3 млрд евро. Закупки продукции транспортного машиностроения упали на 9,6%, природных углеводородов и электроэнергии - на 10,6%, прочих промышленных товаров - на 2,2%. Импорт из Азии уменьшился на 6,7%, из Африки - на 17%, из Северной и Южной Америки - на 3,9%, из стран ЕС - на 0,6%, из остальной Европы - на 6,1%.

Экспорт в позапрошлом месяце увеличился на 0,7% и достиг 53,4 млрд евро. Поставки продукции транспортного машиностроения выросли на 0,8%, природных углеводородов и электроэнергии - на 16,2%, информационно-издательской продукции - на 43,3%. Экспорт в страны ЕС повысился на 3,8%, в остальную Европу, а также в Северную и Южную Америку - на 0,2%.

Между тем поставки в Азию сократились на 5,8%, в Африку - на 5,1%, на Ближний Восток - на 36,9%.