Юань поднялся выше 11,5 руб. впервые с 19 декабря 2025 года

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань активно растет на Московской бирже на торгах во вторник, поднялся выше 11,5 руб. впервые с 19 декабря 2025 года. Рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть.

Курс юаня составил 11,5005 руб. в 15:41 по Москве, что на 23,05 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 6,37 копейки выше уровня действующего официального курса.

"На прошлой неделе на пике биржевой курс рубля ослабевал на 2,7% относительно предыдущей недели, впервые с середины декабря 2025 года преодолевая отметку в 11,49 за юань. Влияние на рынок оказало решение Минфина не проводить в марте валютные операции в рамках бюджетного правила (в феврале совокупный объем таких операций составил порядка $2,8 млрд). Решение Минфина продолжает логику подготовки к изменениям бюджетного правила и де-факто означает снижение цены отсечения с $60 за баррель до текущей экспортной цены (по нашим оценкам, примерно $50-55 за баррель, отталкиваясь от текущих котировок Brent и известного ранее дисконта). Произошедший в понедельник рост мировых цен на нефть оказал поддержку национальной валюте: в моменте стоимость Brent достигала максимума с середины 2022 года ($119 за баррель), а рубль укреплялся до 11,21 за юань (при сниженной активности участников рынка в связи с выходным днем). Однако отечественная валюта не смогла закрепиться на этих уровнях и уже сегодня вернулась в диапазон 11,4-11,5 за юань в результате коррекции цен на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение днем во вторник на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:47 по московскому времени упала на 7,15%, до $91,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 5,91%, до $89,14 за баррель.

Накануне в ходе торгов обе марки поднимались почти до $120 за баррель на опасениях, что ближневосточные страны сократят добычу из-за невозможности продавать прежние объемы топлива ввиду закрытия Ормузского пролива.

Между тем давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, Трамп сказал, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен.