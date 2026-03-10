Поиск

Экспорт соусов из РФ в 2025 году достиг рекордных 157 тыс. тонн на $290 млн

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала около 157 тыс. тонн майонеза и других соусов, что на 4% больше, чем в 2024 году. Выручка от поставок увеличилась на четверть и превысила $290 млн. Это исторический максимум, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Наиболее крупная выручка получена от поставок в Казахстан - около $88 млн. В Белоруссию отправлено соусов на сумму более $47 млн, Узбекистан - свыше $32 млн, Азербайджан - на более $26 млн, Грузию - почти на $17 млн.

Центр также сообщил, что в 2025 году РФ экспортировала майонез и другие соусы в более чем 90 стран мира, годом ранее их было свыше 70.

В 2025 году впервые соусы были поставлены в Палестину, Индонезию и на Шри-Ланку. Кроме того, после перерыва - с 2023 года - возобновился экспорт в Иран, Кувейт и Черногорию.

