Рынок акций РФ во вторник откатился ниже 2855п по индексу МосБиржи

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз вслед за нефтью (фьючерс на Brent опустился в район $88,5 за баррель), сдерживающим продавцов фактором выступили надежды на продолжение переговорного процесса по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи опустился ниже 2855 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2853,86 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1141,77 пункта (-0,7%); лидерами снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (-6,1%), "Татнефти" (-4,5%) и "Роснефти" (-3,6%), но подорожали бумаги "Полюса" (+3,7%), ПАО "Южуралзолото" (+3,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 марта, составил 78,7396 руб. (-41,04 копейки).

Новость дополняется