Рубль во вторник упал к юаню и обновил минимум с декабря 2025 года

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль упал на фоне сильного снижения цен на нефть. Участники рынка ждут новостей относительно параметров ужесточения бюджетного правила, о планах которого на прошлой неделе предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,489 руб., что на 21,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара с 11 марта на 41,04 копейки, до 78,7396 руб./$1, и поднял курс евро на 5,88 копейки, до 91,8979 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль после короткой волны укрепления вернулся к ослаблению. Юань во вторник достиг 11,5, доллар - 79 рублей. Эффект от прекращения продаж валюты Минфином не заставил себя долго ждать, валютные интервенции сократились в несколько раз. Значимая опора вышла из-под нацвалюты. Теперь рынок находится в ожидании новых параметров цены отсечения нефти, сейчас это $59. По нашим базовым прогнозам, она будет понижена до $50. Это может прибавить к курсу доллара 3-4 рубля. Но пока Минфин не вышел с деталями, курс определяется текущим балансом предложения и спроса валюты. Против рубля могут играть ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на будущей неделе, ждем минус 50 б.п. и 15%. Большего шага снижения в условиях ужесточения бюджетного правила и общерыночной нестабильности ждать не приходится. Важными будут пятничные релизы Росстата - недельная инфляция и ИПЦ в феврале. Стараться удерживать баланс рубль может на фоне ожидаемых в марте-апреле выплат экспортерами НДД, под которые компании традиционно продают больше валюты. Краткосрочные ориентиры по юаню - 11,25-11,65 руб., по доллару - 78-80 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Несмотря на ралли в нефти, драйвером падения курса рубля стало решение Минфина отменить операции с валютой по бюджетному правилу в марте до утверждения решения по корректировке. Вследствие этого чистые продажи валюты Банком России с 6 марта сократились более чем втрое: с 16,5 млрд до 4,6 млрд рублей в сутки. А после публикации новости о паузе в операциях Минфина биржевой курс китайского юаня за несколько дней вырос на 2,2%, достигнув максимума с декабря 2025 года - 11,5 рубля", - сказал "Интерфаксу" аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Нефть

Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $88,9 за баррель, что на 10,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 10,4%, до $84,2 за баррель.

Накануне в ходе торгов обе марки поднимались почти до $120 за баррель на опасениях, что ближневосточные страны сократят добычу из-за невозможности продавать прежние объемы топлива ввиду закрытия Ормузского пролива.

Саудовская Аравия уже снизила объемы производства на 2-2,5 млн баррелей в сутки (б/с), ОАЭ - на 500-800 тыс. б/с, Кувейт - примерно на 500 тыс. б/с, Ирак - примерно на 2,9 млн б/с, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Между тем давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль созвал внеочередное совещание министров стран - участниц агентства, чтобы оценить текущую ситуацию на мировом рынке нефти на предмет решения о высвобождении стратегических резервов.

Страны-участницы располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Банк России во вторник, 10 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 660 млрд рублей (при лимите 3 трлн 660 млрд рублей и спросе 5 трлн 19,857 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 3 марта, ЦБ разместил 2 трлн 990 млрд рублей (при лимите 2 трлн 990 млрд рублей и спросе 4 трлн 181,973 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых.

В рамках аукциона однодневного репо Банк России разместил 3 трлн 80 млрд рублей (при лимите 3 трлн 80 млрд рублей и спросе 3 трлн 100 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 10 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу осталась на прежнем уровне - 15,4% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник также не изменилась относительно предыдущего торгового дня - 15,36% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 базисный пункт и составили 15,91% и 16,73% годовых.